VIDEO: Rețeta săptămânii – Fabi’s Kitchen: Tartă Tatin răsturnată cu mere

Listă de cumpărături pentru o formă cu diametrul de 26 de cm:

Eu am făcut această tartă cu două feluri de aluat.

Aluat clasic austriac:

* 230 gr de făină

* 70 ml de apă caldă

* 1 lingură de ulei

* 1 vârf de cuțit de sare.

Varianta numărul 2 pentru aluat:

* 250 g de făină

* 125 g unt

* 5 linguri apă rece

* 1 lingură de zahăr

* Coajă rasă de lămâie.

* 160 gr de zahăr

* 6-7 mere mari

* 2 păstăi de vanilie

* Scorțișoară după gust.

Mod de preparare:

Într-un castron, amestecăm făina cu uleiul, sarea, apa. Se frământă până ce totul s-a omogenizat perfect.

La fel se procedează și cu varianta a doua.

Punem aluatul la frigider, pentru 30-40 de minute.

Între timp, curățăm merele de coajă, le tăiem în jumătăți, apoi în sferturi și îndepărtăm cotorul.

Într-o tigaie, sau chiar în cratița în care se coace tarta, punem zahărul și îl caramelizăm, la foc mic.

Apoi, adăugăm untul și amestecăm până când totul s-a încorporat foarte bine.

Adăugăm merele peste amestecul omogen, apoi păstăile de vanilie, scorțișoara, amestecăm si lăsăm să se facă puțin.

Eu am folosit o formă specială de torturi, de 26 de cm în diametru.

Întindem foaia de aluat, eu am întins foaia de aluat peste un prosop de bucătărie peste care am presărat puțină făină. Când merele s-au răcit puțin, adăugăm foietajul deasupra și îl întindem bine peste toată suprafața și pe lângă mele.

Începem cu o furculița, din loc în loc, și introducem la cuptorul preîncălzit la 190°, pentru aproximativ 25-30 de minute. Câteodată diferă în funcție de cuptorul fiecăruia, mai exact până se rumenește bine.

Când tarta este este puțin răcită punem deasupra o farfurie mai mare și întoarcem printr-o mișcare exactă și rapidă. Cine dorește, poate să servească Tarta așa simplă sau cu înghețată de vanilie.

Poftă bună!

Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe Fabi’s Kitchen.

Dacă doriți, puteți să vă abonați GRATUIT!!!

Cititorii care vor să îi adreseze întrebări lui Seifried Alin Fabian, o pot face la următoarea adresă de e_mail: alinfabian62@gmail.com. Fabian este gorjeanul originar din Peștișani care promovează România, prin video-urile făcute în natură.