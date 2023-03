VIDEO: Rețeta săptămânii – Cooking Adventures In The Nature: Tafelspitz – ,,Carne de vită fiartă cu legume, servită cu sos de hrean”

Lista de cumpărături:

* 3 kg carne de vită (pulpă);

* 1 kg oase de vită;

* 8 litri de apă;

* 2 morcovi;

* 2 cepe;;

* 1 țelină;

* 1 păstârnac;

* 1 rădăcină de pătrunjel;

* 1 praz;

* 8 boabe de piper;

* 4 foi de dafin;

* 2 boabe de ienupăr;

* Sare după gust.

Lista de cumpărături pentru sosul cu hrean:

* 4 colaci uscați;

* 1/2 legătură de pătrunjel verde;

* 300 ml de supă de vită;

* 150 ml smântână lichidă pentru gătit;

* 15-20 gr hrean.

După gust:

* Piper proaspăt măcinat;

* Sare.

În această săptămână vă prezint o rețetă gătită pe foc, printr-o altă tehnică, mai elegantă. Se numește soba rachetă și este perfectă pentru a găti pe foc, într-un mod curat, mai ales că se poate controla flacăra prin tiraj.

Modul de preparare:

Punem carnea de vită într-un ceaun în care am pus apă și o fierbem pentru aproximativ 40 de minute.

Cât fierbe carnea, avem timp să ne ocupăm de o parte din legume.

Spălăm legumele, apoi le tăiem în bucăți de 3-4 cm. Scoatem carnea și schimbăm apa. Adăugăm carnea în apă proaspătă, legumele tăiate, oasele, boabele de piper, foile de dafin, boabele de ienupăr și fierbem totul încet, pentru cel puțin două ore, sau mai mult, în funcție de cât de fragedă este carnea.

Din când în când, dacă este nevoie, adunăm spuma care se formează deasupra, normal n-ar mai trebui să se formeze multă spumă pentru că se formează la prima fierbere.

Până când carnea fierbe încet, avem timp să ne ocupăm de pașii următori ai rețetei. Astfel, curățăm legumele rămase și le tăiem în stilul de legume sticks. Dăm deoparte legumele sticks și ne apucăm să pregătim sosul cu hrean.

Tăiem în cubulețe colacii uscați, apoi adăugăm supă caldă de vită peste ei, numai bine avem posibilitatea cu un polonic să luăm din supa în care fierbe carnea. Amestecam totul bine apoi adăugăm smântâna lichidă pentru gătit, adăugăm piper proaspăt măcinat, sare și amestecăm din nou totul bine.

Curățăm hreanul pe care îl dăm pe o răzătoare fină, tocăm pătrunjelul verde, adăugăm peste sos și amestecăm până când avem un sos cremos și, dacă mai este nevoie, adăugăm supă sau smântână lichidă, apoi dăm sosul deoparte.

După ce au trecut aproximativ două ore iar carnea s-a frăgezit, scoatem legumele și le introducem pe cele pe care le-am tăiat sticks.

Fierbem legumele până când sunt al dente apoi le scoatem din oală, tăiem carnea fiartă în felii și servim alături de sosul cu hrean.

O rețetă potrivită pentru viața satului, de astfel locul unde am filmat această rețetă m-a încărcat cu energia pământului, un loc plin de istorie și tradiție. Pe această cale mulțumesc frumos celor care au avut bunăvoința să ne lase să ne aducem aminte de viața autentică de odinioară!

Mergeți când aveți ocazia și vizitați Muzeul Satului de la Curtișoara, un loc inedit pentru clipe de neuitat. Nu uitați de concursul nostru de gătit care este în deșfășurare, în link-ul următor aveți detaliile: https://gorjeanul.ro/de-paste-te-premiaza-bucataria-lui-fabi/

Să ne vedem cu bine data viitoare, aici, la rețeta săptămânii!

Spor la gătit!!!

Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe Cooking Adventures in The Nature: