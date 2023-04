VIDEO: Rețeta săptămânii – Cooking Adventures In The Nature: Supă de pui gătită pe foc!

Lista de cumpărături:

* 1 pui ;

* 5-7 litri de apă;

* 6 boabe de piper negru;

* 3 boabe de ienupăr;

* 2 foi de dafin;

* 2 cepe;

* 2 morcovi;

* 1 rădăcină de pătrunjel;

* 1 păstârnac ;

* 1/2 țelină;

* 1/2 praz;

* 1/2 legătură de pătrunjel verde;

* Sare după gust;

* 1 linguriță de ulei.

Lista de cumpărături pentru tăiețeii de casă:

* 100 g făină;

* 1 ou;

* 1 vârf de cuțit de sare.

Salutare tuturor cititorilor de la rețeta săptămânii! În această săptămână vă prezint supa de pui într-un stil de gătit diferit. Pe mine, această supă concentrată prin fierbere lentă mă ridică din pat când sunt bolnav.

Mod de preparare:

Spălăm cepele bine, apoi le tăiem pe jumătate, în puțin ulei le prăjim de culoarea aurie și le dăm deoparte.

Tranșăm puiul, eu folosesc pentru supă doar carcasa puiului.

Într-o oală sau ceaun adăugăm apă, apoi punem carcasa puiului și fierbem la foc mic. Între timp, pregătim legumele, la această supă nu am curățat de coajă legumele, fiind o supă concentrată, după cum se vede în poze, este o supă inchisă la culoare, mai ales că am fiert-o încet aproximativ 3 ore.

Spălăm bine legumele după care le tăiem în bucăți de 2,3 cm.

Îndepărtăm spuma care s-a format după ce a fiert puțin, cu ajutorul unui polonic, supieră sau lingură mare de lemn, cu ce aveți la îndemână. Ideea este următoarea: îndepărtarea spumei la timp este foarte importantă pentru că supa, prin această tehnică, se limpezește.

Adăugăm legumele, o parte din pătrunjelul verde, restul de condimente, sare după gust dar, atenție mare la câtă sare folosiți pentru că, prin fierbere, supa se evaporă și puteți avea supriza neplăcută ca aceasta să rămână sărată. Lăsăm totul să fiarbă la foc mic, pentru aproximativ 3 ore.

Între timp, pregătim tăiețeii de casă.

Amestecăm oul bine cu sarea, apoi adăugăm treptat făina.

Cantitatea de făină poate să varieze în funcție de calitatea făinii. Frământăm aluatul cu mâna, eu l-am frământat pe o planșă din lemn. Cu un sucitor întindem aluatul într-o foaie cât mai subțire. Din această foaie subțire formăm un rulou.

Cu un cuțit, începând de la un capăt, tăiem tăiețeii foarte subțiri.

Este important ca lama cuțitului să fie foarte ascuțită. Desfacem tăiețeii și îi lăsăm la uscat.

După ce a fiert supa o strecurăm. Eu am folosit un tifon, îmi aduce aminte de bunica mea atunci când eram copil. Și bunica mea gătea supă de pui și o strecura prin tifon.

Punem supa strecurată la foc mic și adăugăm tăiețeii. Lăsăm să fiarbă, tot la foc mic, până când aceștia se fierb.

Dacă aveți invitați la masă, puteți să tăiați în cubulețe diferite legume și să adăugați, alături de tăieței, în supă. După preferință, puteți să adăugați și carne de pui. Tocăm pătrunjelul verde mărunt și servim alături de supa de pui.

Poftă bună !

Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe Cooking Adventures in The Nature: