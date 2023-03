VIDEO: Rețeta săptămânii – Cooking Adventures In The Nature: Chicken Wings (Aripioare de pui)

Lista de cumpărături pentru 6 porții:

* 30 de aripioare de pui;

* 250 ml sos de chili dulce;

* 200 ml sos de soia;

* 8 căței de usturoi;

* 4 linguri sirop de arțar;

* 3 linguri de muștar ;

* 3 linguri de boia;

* 1 Lime;

* Sare după gust;

* Piper după gust.

Mod de preparare:

Cred că majoritatea dintre noi am auzit de vestitele aripioare de pui ,,Chicken Wings “. Fiind o rețetă pe care mi-au cerut-o cititorii de la rețeta săptămânii prin intermediul online, am decis să le fac pe plac.

Prima dată facem focul, eu am pregătit aceste Chicken Wings, la 20-25 de cm distanță de jar. Le-am pus pe niște sulițe de inox.

După ce am făcut focul pregătim marinada. Este important ca aripioarele de pui să stea minimum o oră la marinat. Pentru marinadă, avem nevoie de aciditate, deci, în cazul de față, folosim Lime.

Într-un bol adăugăm sosul de chili dulce, sosul de soia, zeama de la lime, muștarul, siropul de arțar și amestecăm totul bine. Curățăm usturoiul, apoi îl trecem printr-o presă fină. Adăugăm boia, sare, piper, după gust, și amestecăm din nou. După gustul fiecăruia, se mai poate adăuga praf de chili, dacă doriți să fie mai iuți. Dăm marinada deoparte.

Ne ocupăm de aripioare pe care le verificăm să nu aibă pene. Eu am folosit aripioare de pui care au fost crescute cu porumb, au carnea galbenă și sunt gustoase. Așadar, tăiem vârfurile aripioarelor pentru că oricum se ard și nu au niciun beneficiu pentru organism. Un aspect foarte important este ca aripioarele să nu fie ude, atunci când le punem în marinadă. Dacă sunt ude, le ștergem cu hârtie absorbantă. Introducem, apoi, aripioarele în marinadă și le ,,masăm “ încât să se acopere uniform cu aceasta, iar în final acoperim bolul și lăsăm aripioarele să stea la marinat, pentru minimum o oră. Dacă doriți să aibă un efect mai bun marinada, iar gustul ingredientelor să se îmbine mai bine, se pot lăsa la marinat peste noapte în frigider.

În cazul de față, fiind vorba de minimum o oră, ne ocupăm de grătar. După ce s-a format un jar puternic adăugăm cărbunii.

Este important să așteptăm cel puțin 30 minute după ce am adăugat cărbunii peste jar, pentru că, fiind foarte încinși, aripioare se ard. Înfigem aripioarele pe sulițe și le prăjim, învârtind foarte des, ca un fel de rotisor.

Prin învârtirea sulițelor foarte des, carnea nu se arde iar aripioarele rămân crocante și suculente. Pentru cititorii care doresc anumite rețete, aveți posibilitatea să-mi lăsați comentarii pe canalul de YouTube, cu preferința unei rețete, iar eu vă indeplinesc cu drag dorința!

Poftă bună!

Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe Cooking Adventures in The Nature: