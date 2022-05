VIDEO: Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Papanași tradiționali pe foc

Lista de cumpărături pentru 4 papanași:

* 250 gr de urdă,

* 200 – 230 gr de făină,

* 2 ouă,

* 1 pachet de zahăr vanilat,

* 1 vârf de cuțit de praf de copt,

* 1 vârf de cuțit de sare,

* 50 de gr de zahăr sau după gust,

* 500- 700 ml de ulei de floarea soarelui,

* 1/2 coajă rasă de lămâie.

Pentru servire:

* 120 gr de gem de coacăze,

* 120 gr de smântână,

* Câteva crenguțe de mentă,

* Zahăr pudră după plac.

* am scris grămăjele dar fiecare poate să servească papanași după plac, puteți să puneți mai multă sau mai puțină smântână sau dulceață.

Mod de preparare

Înainte să ne apucăm de treabă, trebuie să scurgem urda bine. În funcție de umiditatea urdei, variază și făina.

Într-un bol amestecăm bine urda, zahărul, făina, zahărul vanilat, praful de copt și sarea.

Dăm pe o răzătoare coaja de lămâie. Treptat, adăugăm făina și frământăm, dar nu prea mult pentru că aluatul devine elastic. Lăsăm aluatul să se odihnească timp de 10 minute.

Împărțim aluatul în diferite bile, eu am făcut bile mari și mici. Pe un tocător, presărăm puțină făină și modelăm papanașii.

Cu degetul mare formăm gaura care este specifică papanașilor. Eu am prăjit papanașii pe foc cu lemne, într-o tigaie Wok de fontă. Adăugăm uleiul și așteptăm până se încălzește.

Ca să verificăm dacă uleiul s-a încălzit, introducem coada de la lingura de lemn iar, dacă face uleiul bule, este numai bun de prăjit.

Prăjim papanașii în ulei până se rumenesc, atenție, să nu se ardă, focul trebuie să fie potrivit. De menționat, cine dorește, poate să-i facă acasă, pe aragaz, unde temperatura se păstrează constantă. Scoatem papanașii și îi ornamentăm pe o farfurie.

Eu am folosit o strachină, dacă doriți să vă surprindeți invitații puteți la fel să-i ornamentați pe o strachină românească și, în acest fel, mențineți autenticul și tradiționalul viu.

Adăugăm, între fiecare bucată, smântână și dulceață iar, la final, presărăm zahăr pudră. Zahărul pudră este opțional. Adăugăm pentru decorare câteva crenguțe de mentă.

Poftă bună!

