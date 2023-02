VIDEO: Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Mușchi de mânzat cu legume prăjite pe disc de fontă

Lista de cumpărături pentru

4 persoane:

* 1 kg mușchi de mânzat,

* 6 cepe de apă,

* 2 dovleceii,

* 2 vinete,

* 2 ardei roșii,

* 1 căpățână de usturoi,

* 1 crenguță de rozmarin,

* 1 crenguță de cimbru,

* Sare,

* Piper,

* 40 ml de ulei.

Mod de preparare:

În această săptămână vă prezint un preparat, gustos și foarte simplu de făcut. Eu am folosit un disc de fontă. Îmi place fonta pentru că este foarte rezistentă, menține temperatura constantă și este perfectă pentru un grătar, rezistă la temperaturi foarte ridicate, deci perfectă pentru fripturi. În plus, se curăță ușor.

Începem prin fasonarea mușchiului de mânzat, porționându-l în bucăți de 5 cm grosime. Tăiem rondele, de 2,3 cm, vinetele și dovleceii. Scoatem cotorul ardeilor roșii și îi tăiem pe jumătate, apoi în sferturi. Spălăm ceapa, o curățăm și o tăiem pe jumătate. Căpățâna de usturoi o tăiem puțin la capăt, dar nu o curățăm pentru că vine prăjită așa.

Pregătim focul sub disc, mai în mijloc, iar peste disc adăugăm puțin ulei. Când începe uleiul să sfârăie, prăjim mușchiulețul pe ambele părți. Întregul proces de prăjire durează câte două minute pe ambele părți, iar după ce l-am prăjit, îl dăm deoparte, spre marginea discului, pentru 15 minute.

Îl lăsam să tragă puțin la temperatura indirectă. Adăugăm puțin ulei în mijlocul discului și prăjim legumele pentru câteva minute, iar spre final adăugăm crenguțele de cimbru, rozmarin, sare, piper și amestecăm totul bine. Tăiem mușchiulețul de mânzat, indicat este să fie de culoarea roze, azi nu pot să spun exact tehnica pentru că gătitul pe foc are nevoie de simț, experiență. Adăugăm sare grunjoasă peste muschiuleț si îl servim alături de legume.

Poftă bună !

