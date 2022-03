VIDEO: Pompierii – din poartă-n poartă într-o campanie antiincendii de vegetație!

Zilele de foc de care au avut parte în martie, pompierii militari din cadrul ISU Gorj, i-au determinat pe aceștia să pornească într-o inedită campanie prin satele județului pentru a-i convinge pe oameni să nu mai incendieze miriștile. Doar în această săptămână au fost zeci de incendii de vegetație cu sute de hectare afectate de focurile care s-au întins și prin păduri, iar în unele cazuri au ajuns până lângă locuințele oamenilor.

Nimic nu pare să îi sperie însă pe cei care dau foc vegetației uscate pentru a curăța terenurile în această perioadă în care încep muncile câmpului. De ieri pompierii s-au decis să meargă din poartă în poartă prin toate localitățile pentru a discuta despre incendiile numeroase din această perioadă. Primii vizitați au fost sătenii din Dănești care au ieșit la poartă mai ales după ce pe ulițele satului pompierii au adus și o mașină de intervenție din care era difuzat la volum maxim un clip audio prin care oamenilor li se explica de ce nui e bine să dea foc miriștilor.

Sătenii au primit și broșuri și cu greu au recunoscut că mulți dintre ei practică incendierea terenurilor. „Nu dă nimeni foc, cine dă? Noi nu dăm. Au fost incendii și pe aici, mai sunt unii care nu gândesc, dar cum să dai foc că poate ajunge la casă și ce faci, te lași singur pe drumuri? Astea-s vremuri să rămâi fără casă pentru niște buruieni?”, a spus un sătean, în timp ce altul era nemulțumit că cei de la salubrizare nu îi ridică gunoaiele dacă le scoate la poartă. Pompierii au explicat că acum există inclusiv o lege care obligă la transformarea acestor resturi vegetale în bălegar, prin depozitare, dar ca multe alte legi, e prea puțin cunoscută. „Eu aș scoate astea la poartă de prin grădină, dar nu le ridică nimeni. Stăm cu gunoiul și câte trei zile în fața porții că nu vine nimeni după el. Mai sunt unii care dau foc, dar oamenii ar trebui să le supravegheze ca să nu le scape de sub control. Cu un pic de apă cred că ar evita situațiile neplăcute. Știm că e interzis să dăm foc, dar ce putem face? Pe la noi să știți că oamenii înțeleg și nu prea fac focuri pe câmp”, a spus un domn.

Puțini recunosc practica incendierii miriștilor. „Să fie mai atenți că orice țăran face focul că nu are altă soluție, dar cu atenție să îl stingă, să nu-l lase de capul lui. Cu găleata de apă și cu mătura de nuiele și poate ține totul sub control”, a explicat o bătrână tehnica ținerii sub control a unui astfel de incendiu.

Pompierii mobilizează însă zilnic resurse importante, care costă bani mulți, pentru a lichida nenumăratele incendii din județ și chiar din țară, pentru că fenomenul e unui național. Pentru a-l ține cât de cât sub control, pompierii au început mai nou să facă fotografii sau chiar clipuri video cu focurile utilizând și localizarea pe hartă a terenurilor.

Imaginile ajung apoi la specialiștii de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură care, astfel, au dovada cu care pot sancționa un fermier și îi pot elimina chiar și subvenția primită pentru terenul afectat de un astfel de incendiu. „În urmă cu trei zile am avut incendii pe 225 de hectare, alaltăieri am avut 967 de hectare, iar ieri au fost 323 de hectare afectate de incendii. Cei de la ISU se deplasează la fiecare suprafață incendiată, pozele sunt făcute în sistem georeferențial ca să putem identifica ușor și fermierii ale căror suprafețe au fost afectate. Fermierii trebuie să știe că e interzisă incendierea suprafețelor de teren.

Dacă se întâmplă să nu fie responsabilitatea lor, au obligația să depună o sesizare la Poliție, la ISU sau la primărie și cu o copie vin la APIA în maxim 10 zile de la producerea evenimentului. Altfel, riscă sancțiuni. Se poate ajunge la eliminarea completă a subvenției primită de la APIA dacă situațiile se repetă an de an, altfel sancțiunile sunt graduale și constau în diminuarea subvenției”, a explicat șeful APIA Gorj, Constantin Negrea, implicat direct în teren în campania derulată de pompieri. Și reprezentanții Gărzii de Mediu Gorj au venit alături de pompieri prin satele județului, comisarul Gheorghe Iliescu vorbindu-le localnicilor despre cât de mari sunt amenzile. Acestea ajung la 6000 de lei pentru persoane fizice, iar pentru cele juridice sunt de ordinul zecilor de mii. Aplicarea lor se face însă mai greoi pentru că identificare autorilor este destul de dificilă. ISU Gorj a comunicat prin purtătorul de cuvânt Florin Chisim că astfel de campanii vor avea loc în toate localitățile județului.„De la începutul anului și până în prezent, instituția noastră a intervenit la peste 350 de intervenții pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată. Doar în ultimele două zile am intervenit la 50 de astfel de incendii. Experiența anilor trecuți demonstrează cât de periculoase sunt aceste arderi necontrolate.

Din păcate, am avut situații în care oameni și-au pierdut viață fiind surprinși de flăcări, am avut situații în care oameni și-au pierdut agoniseala de-o viață pentru că locuințele lor au fost mistuite de flăcări. În cooperare cu reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul Județean Gorj și ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Gorj, cu sprijinul autorităților publice locale prin serviciile voluntare pentru situații de urgență, vom încerca să interacționăm cât mai mult cu cetățenii în speranța că îi vom determina să renunțe la igienizarea terenurilor prin incendiere. Campania a început astăzi, în comuna Dănești, iar în perioada următoare vom desfășura activități similare pe raza tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul Gorj”, anunță ISU Gorj.

Gelu Ionescu