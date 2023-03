VIDEO: Polițist din cadrul Biroului pentru Imigrări Gorj, acuzat că încalcă legea și construiește ilegal o locuință cu mansardă la Runcu! Autoritatea locală acceptă tacit construcția în aria protejată

Calin Marius Daniel, polițist în cadrul Biroului pentru Imigrări Gorj, și-a cumpărat un teren în Runcu pe care, în ultimele luni, și-a edificat o casă, care este la acest moment în lucru. Problema nu este investiția făcută de către proprietar, ci faptul că acesta construiește locuința cu mansardă în arie protejată, fără autorizație de construcție, în timp ce autoritățile i-au eliberat doar o autorizație pentru o anexă, un gard și un bazin vidanjabil. Problema nu este doar ilegalitatea la care apelează polițistul ci și faptul că noua construcție împiedică accesul la proprietăți a peste zece cetățeni din localitate. Deși cei afectați au făcut apel la autorități, strângând semnături, până în prezent Primăria Runcu nu a oferit niciun răspuns proprietarilor privind dreptul de servitute către proprietățile lor dar au subliniat că nou venitul în zonă deține doar o autorizație de construcție care nu este pretabilă pentru construirea unei locuințe.

* O autorizație, mai multe construcții!

* Casa polițistului nu are acoperiș! Nicio amendă

* Reclamațiile la Inspecția în Construcții, redirecționate la Primăria Runcu

* Autoritatea locală închide ochii!

* Polițistul declară că este în legalitate deși pe construcție a amplasat, în decurs de câteva luni, două plăcuțe diferite

* Persoane cu notorietate au cumpărat terenuri în zonă, una singura a împrejmuit dar a lăsat drumul liber

În urmă cu aproape trei ani, terenul pe care se făcea accesul la zece proprietăți din Runcu, în zona Obârșia(Izbucul Jaleșului) a fost achiziționat de către Călin Marius Daniel, polițist. Achiziția este una bună pentru că zona este una pitorească iar terenurile în zonă au o valoare în creștere. De altfel, numeroși turiști dar și localnicii frecventau zona respectivă pentru a ajunge la Izbucul Jaleșului, un obiectiv turistic apreciat. De altfel, pentru a se ajunge acolo s-a bătătorit un drum care a fost pus la dispoziția trecătorilor de către proprietarii de terenuri din zonă. Oamenii au cedat pur și simplu bucăți din proprietățile lor pentru a nu împiedica ruta spre izvor.

Stop! Pe aici nu se trece!

Asta până anul trecut când noul proprietar, polițistul Călin, nu doar că nu cedează doi metri și jumate din terenul său ci blochează pur și simplu drumul, realizând un gard peste o parte din artera de pământ.

Polițistul pune chiar indicatoare prin care se atrage atenția că deține acolo o proprietate privată și că accesul pe acolo este interzis.

Obține în acest sens o autorizație de construcție pentru anexe, gard și un bazin vidanjabil și apoi, cu de la sine putere, se apuca să își construiască și o casa cu mansardă pentru care apelează la o firma privată. Interesat este că proprietarul, care ar trebui să respecte lege, nu solicită Primăriei Runcu autorizație pentru construcția casei, conștient că UAT-ul nu poate să îi elibereze un astfel de act privind o astfel de construcție în zona respectivă.

De altfel, deși mai sunt zece proprietari de terenuri după terenul polițistului, nimeni nu construiește case, toți fiind conștienți că este zonă protejată și dacă ar edifica astfel de construcții ar face-o pe barba lor.

Primăria Runcu răspunde după ureche!

Printr-o adresă nr.10930 din 24.11.2922, transmisă de unul dintre proprietarii afectați de noua construcție Primăriei Runcu, în care se semnalează că pe terenul polițistului se efectuează lucrări care nu sunt in concordanță cu autorizația de construcție obținută se Calin Marius, UAT-ul dă un răspuns ambiguu, prin care arată că închide ochii la această ilegalitate. În loc ca cei de la Urbanism să se deplaseze la fața locului să constate că au dat autorizație pentru un gard și o fișă și de fapt acolo se construiește o casă cu mansardă, respectivii nu numai că nu fac asta dar nici măcar nu amendează proprietarul pentru ilegalitatea comisă.

Mai mult, doi polițiști locali din cadrul Primăriei Runcu, solicitați să vină la fața locului pentru că unul dintre proprietari nu putea ajunge la proprietatea sa nu fac decât să dea din umeri, nu constată nimic prin proces verbal și practic nu fac nimic la fața locului. Cei doi, paznici cu statut de polițiști locali, vin, văd și pleacă demonstrând încă o dată că ilegalitatea este protejată ,,de sus”, că acesta ar fi ordinul că toată lumea să se uite în altă parte când este vorba despre noul proprietar de la Runcu.

În cauză s-au făcut deja sesizări la Inspectoratul Județean în Construcții Gorj care, culmea, a directionst soluționarea reclamației tot către Primăria Runcu, ce dovedește deja că nu este interesată să rezolve problema.

Proprietarii nu se lasă doborâți și anunță că vor face plângere până la DNA, trecând pe la Garda de Mediu, Agenția de Protecția Mediului și chiar la IPJ Gorj.

Proprietarul spune că el construiește legal!

Contactat telefonic, proprietarul locuinței susține că a achiziționat terenul în vara 2020 că a obținut o autorizație de construcție și că, in ciuda reclamațiilor, el construiește legal, primind asigurări în acest sens chiar de la primarul Adi Cîmpeanu.

,,Eu construiesc legal. Am cumparat 1103 mp de teren intravilan, dețin o singură autorizație, pentru anexe gospodărești și locuința, dar nu fac o casă cu mansardă. Este a cincea reclamație care mi se face. Este o persoană răutăcioasă care face asta dar eu sunt în regulă în totalitate. Mi-a spus primarul că eu dețin ultima proprietate din zonă care am primit autorizație de construcție și după mine nimeni nu poate construi spre Izbucul Jaleșului. Aria protejată începe după proprietatea mea”, a declarat pentru Gorjeanul, proprietarul Calin Marius Daniel.

Din păcate, spusele acestuia sunt contrazise de autorizația de construcție nr.24 din 3.01.2022, în care scrie negru pe alb că pe terenul respectiv se autorizează ,,construire anexa gospodărească, împrejmuire teren și bazin etanș vidanjabil”. Mai mult, deși susține că nu construiește o casă cu mansarda pe primul panou de identificare, amplasat in iulie 2022 pe terenul respectiv, după prima sesizare a unuia dintre cei afectați, se menționează că acolo se va construi o locuință cu mansardă.

Al doilea panou, care a dispărut după câteva zile, el fiind amplasat în noiembrie pe construcția polițistului, se menționa exact ce scrie în autorizația de construire din 3.01.2022 eliberată de primăria din Runcu.

A.STOICA