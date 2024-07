VIDEO: Paradă a motocicliștilor la Peștera Muierilor

O parte din sutele de participanți la Slowride Transalpina Fest și-au etalat sâmbătă la prânz motoarele cu care au venit la festivalul ce le este dedicat și organizat lângă Peștera Muierilor.

Nu toți s-au pus în mișcare în momentul în care a început parada, unii preferând să își mai lase motoarele la odihnă sub soarele fierbinte al verii. Parada acestora a stârnit și curiozitatea turiștilor, iar cei care au venit pentru prima dată din diverse colțuri ale țării pentru a participa la acest festival s-au declarat încântați de ceea ce au găsit aici.

Parada a început la 12.30 și a presupus un traseu care a inclus satele din preajmă, dar și Pădurea Colorată, un loc în care vin în fiecare vară mii de turiști din toată țara. În fruntea coloanei de motocicliști a fost un polițist cu o motocicletă a Serviciului Rutier, acesta având misiunea de a trage pe dreapta mașinile ai căror șoferi nu ar fi observat la timp prezența celor care au participat la paradă. Și nu au fost puțini cei care se întrebau ce caută atâția motocicliști pe șosea…

Pentru cei care au participat la paradă totul a fost superlativ, organizatorii primind doar laude din partea acestora. „Noi suntem un club micuț din Brăila și, ca să glumim, am adus o bucățică din podul despre care toată lumea zice că se dărâmă, dar nu mai pică. Avem acțiuni de genul acesta și pe litoral, la Constanța, și la Suceava, în diverse zone din țară, dar aici totul pare a fi cel mai bine organizat. Sunt concerte foarte faine, concursuri interesante și, cel mai mișto lucru, niște concerte super-tari în fiecare seară. Ne-a plăcut tare mult”, a spus un participant. La festival au venit motocicliști din toată țara, dar și din Gorj, Florin fiind unul dintre ei. „Eu am participat la fiecare ediție a festivalului. Sunt localnic și dacă mi-a plăcut la prima ediție am venit și la următoarea și tot așa. Ce m-a impresionat de fiecare dată este că după ce pleacă toată lumea nu există nicio hârtie pe jos. Nu rămân gunoaie, ceea ce mi se pare foarte frumos. Probabil că are și primăria din localitate o contribuție în treaba asta, dar mi se pare foarte ok din punctul acesta de vedere”, a spus motociclistul. În ciuda temperaturilor extrem de ridicate din aceste zile, mai ales că am fost mereu sub alertă de cod roșu de caniculă, nu toți participanții la festival au renunțat la ținutele specifice motocicliștilor. Costumele acestora sunt de culoare neagră, iar prin arșița aceasta mulți le-au înlocuit cu simple tricouri. „Nu e deloc greu să te obișnuiești să porți un astfel de costum chiar și în vremuri din acestea caniculare. E mai cald când te oprești, dar când ești în mers te răcorești repede. Pentru plăcerea aceasta de a merge pe două roți ne-am obișnuit să suportăm căldura. Iarna nu avem cum, iar vara, dacă nu am suporta căldura, iar nu am avea cum. În plus, motoarele sunt și mai încinse acum și costumele astea ne protejează de eventuale arsuri. Nu ești atent, atingi ceva fierbinte și te poți arde, nu grav, dar poate fi neplăcut”, a spus un motociclist.

Parada motocicliștilor a atras și privirile turiștilor care veniseră să viziteze Peștera Muierilor la final de săptămână. Oamenii au dat răcoarea din peșteră pe căldura de afară pentru câteva minute bune pentru a vedea cum se pune în mișcare coloana de motocicliști. „Din Pitești am venit și m-au cucerit. Nu aveam niciun plan, nu ne gândeam că întâlnim așa ceva pe aici, dar uite că am avut norocul acesta. E tare interesant să vezi atâtea motociclete la un loc. Diverse motoare, diverși motocicliști, e tare interesant și ne bucurăm că am avut șansa să îi întâlnim înainte de a intra în peșteră pentru că nu renunțăm nici la peșteră să o vizităm”, a spus un turist. „E foarte interesant. Am spre 60 de ani și nu văzusem niciodată pe viu atâtea motociclete la un loc. E tare frumos și de aceea m-am și oprit ca să văd cum se desfășoară parada. Am scos chiar și telefonul ca să filmez și să le arăt și altora să vadă ce au pierdut”, a spus un alt turist aflat în trecere pe la Peștera Muierilor.

Pentru cei care au participat la întreg festivalul, pe bază de bilet de acces, organizatorii au pus la punct diverse concursuri și concerte, spre bucuria celor care au venit aici pentru relaxare. „Am avut ocazia să vedem Compact, trupa pe care am iubit-o toată viața și cărora vreau să le mulțumesc pentru că încă există. Au fost pe scenă și cei de la Time Machine, pe seară va fi și Zdob și Zdub, ce să mai, au fost niște concerte super, care ne-au făcut să ne simțit foarte bine aici. Nu am mai fost la vreo ediție până aum, dar cu siguranță vom reveni anul viitor”, a spus una dintre doamnele prezente la a cincea ediție a Slowride Transalpina Fest de la Baia de Fier.

Gelu Ionescu