VIDEO: Gheorghe Zamfir și Cristina Chiriac, cetățeni de onoare la Peștișani!

Unul dintre cei mai cunoscuți artiști români ai tututor timpurilor a devenit cetățean de onoare în comuna lui Constantin Brâncuși. Titlul a fost oferit în cadrul festivalului RomânIA Autentică și i-a fost decernat și inițiatoarei acestui festival, Cristina Chiriac.

Totul s-a întâmplat duminică seara, când maestrul Gheorghe Zamfir a urcat pe scenă și a susținut un recital cu un succes enorm la public. Mii de oameni au venit la Hobița pentru a-l urmări pe „Regele Naiului”, drumul dintre Târgu Jiu și satul lui Brâncuși fiind plin de mașini la acel moment, un drum pe care autoritățile s-au lăudat că îl modernizează vara aceasta și care, deocamdată, rămâne doar plin de gropi. Anunțul oferirii titlului de cetățean de onoare l-a făcut primarul Cosmin Pigui, vădit emoționat în fața miilor de oameni prezenți în fața scenei.

Emoționat a fost însă și Gheorghe Zamfir, pe care l-au trecut lacrimile în acele momente și care a mărturisit că nu are cum să trăiască altfel astfel de clipe care l-au apropiat și mai mult de Brâncuși. „M-au trecut lacrimile. Mi-e foarte greu să vorbesc după o asemenea bucurie imensă, colosală, pe care domnul primar mi-a oferit-o în această seară pentru că eu aveam o legătură nepământeană cu Brâncuși. Am stat mulți ani la Paris ca și domnia sa, am stat 33 de ani la Paris și nu departe de locul atelierului lui din dealurile unde a avut atelierul sfânt. Când nu am eu emoții? Când nu plâng eu pe scenă? Dacă nu plângi pe scenă nu înțelegi poporul, nu îi înțelegi lacrima. Aici s-a născut lacrima”, a spus maestrul. Marele artist a vorbit cu multă bucurie și despre originile sale gorjenești, despre bucuria cu care cântă de zeci de ani melodiile acestor locuri cu gândul la mama sa și la originea sa. „Eu îmi dau sufletul pe scenă. Mă topesc în cântec și peste tot pe unde am umblat am zis că atunci când cânți cântecul românesc dacă nu îl cânți și nu arzi cu el nu îl mai cânta, nu te mai băga pentru că e foarte periculos. E un cântec care nu poate fi imitat.

Nicio țară din lume nu a îndrăznit să copieze folclorul românesc sau măcar o melodie. Toate sunt comori, nestemate și trebuie să avem grijă de sutele de mii de cântece pe care le avem. Mama mea s-a născut în Hurezani, la comuna Stejari, din moștenii liberi, erau oltenii liberi. A avut trei surori și un frate, fiind cinci copii, care nu mai sunt în viață acum. Datorită lui Cilică (n.r. – jurnalistul Ionel Cilică Diaconu, din Stejari), care e un strănepot de-al meu, îngrijește de mormintele bunicilor mei, de părinții mamei mele, înmormântați în comuna Stejari. Sunt foarte legat de locul acesta la oltenii mei, de mama, de amintirile pe care mama mi le-a povestit. Pe oltenii din județul Gorj i-am purtat pe toate scenele din lume, în toate cântecele mele, în toate suitele mele oltenești. N-am să uit niciodată cum a fost ghidul meu, care va rămâne în eternitate, Maria Lătărețu. Este o stea rarisimă care nu s-a mai născut și nu se va mai naște ca ea. Eu când o aud și o ascult la radio în mașină plâng în hohote și eu și soția mea, care e ardeleancă. Am legături cu Gorjul ce nu s-a mai văzut. Am soliști își dezvoltă cariera aici și care merg apoi și ei în lume. Cântecul oltenesc e unul dintre cele mai grele cântece din lume. Întorsăturile cântecului oltenesc sunt rarisime și nu oricine le poate percepe și însuși. Iubesc Gorjul și iubesc gorjenii. Iubesc comuna unde s-a născut mama mea și vă iubesc pe voi din tot sufletul meu”, a transmis Gheorghe Zamfir.

Cei care au venit să îl asculte cântând la nai au fost extrem de încântați de privilegiul acesta, bucuria fiind una imensă. „Vă dați seama cât de bucuroși suntem că îl avem pe marele Gheorghe Zamfir aici pe scenă? E la noi în comună! Omul acesta a concertat pe marile scene din lume, îl știe tot mapamondul, iar noi îl avem acum aici în mijlocul nostru. Normal că suntem foarte, foarte fericiți și vreau să îi felicit pe cei care au decis să îl invite la acest festival și să îl declare și cetățean de onoare”, a spus un localnic.

Fericită a fost însă și Cristina Chiriac, cea care în urmă cu câțiva ani pornea acest proiect al festivalului împreună cu primarul Cosmin Pigui cu speranța că, într-o zi, românii nu doar că vor redescoperi tradiționala ie, ci vor veni și în număr mare la Hobița. Iar lucrul acesta s-a întâmplat duminică seara. „Ziua aceasta rămâne memorabilă. Pe aceiași scenă de la Peștișani, Gheorghe Zamfir și Cristina Chiriac au devenit cetățeni de onoare ai comunei. Sunt extrem de mândră că în aceiași zi cu Gheorghe Zamfir, eu, Cristina Chiriac, sunt cetățean de onoare la Peștișani. Nu am visat, nu am sperat vreodată la așa ceva. E o surpriză totală, dar mă bucur enorm. Sunt extrem de emoționată și fericită.

Aici eu am sădit o sămânță și lucrul esențial este să poți sădi o sămânță într-un pământ roditor și apoi să vezi că crește ceva frumos. Mii de gorjeni au venit acum la acest festival care aici a luat naștere. Eu am venit special ca să văd cum s-a dezvoltat festivalul și să mă bucur cu toți cei care au venit aici. La prima ediție a venit ploaia imediat la ora 2.00 când era deschis și toată lumea a dat să plece, inclusiv cei care cântau au coborât de pe scenă. Atunci eu m-am apucat să dansez singură în ploaie ca să nu las oamenii să plece, puțini și așa. După vreo două ore au început să se adune din curiozitate, seara au venit și mai mulți, iar a doua zi deja erau sute de oameni. Aici am ajuns acum să avem mii de participanți din Gorj și nu numai. Sunt extrem de fericită de cum au evoluat lucrurile pentru că în centrul acestui festival a fost muzica de calitate, tradițiile, arta și cultura românească”, a menționat Cristina Chiriac.

La finalul serii pe scena festivalului au urcat artiștii de la „Doina Gorjului”, pe cerul Hobiței având loc și un spectacol unic cu drone care au reprodus operele marelui Brâncuși.

