VIDEO: Final de sezon cu foc de artificii în Clisura Dunării!

Turiștii care au fost la final de săptămână în Clisura Dunării au avut parte de un show de excepție, dar și de o plimbare gratuită cu barca prin Cazane. Printre aceștia și mulți gorjeni, dat fiind numărul mare de mașini din parcările din zonă înmatriculate în județul nostru.

Proprietarii de ambarcațiuni, bărci și șalupe ori iahturi, folosite în perioada sezonului estival pentru plimbările făcute de turiști aici au vrut să marcheze finalul de sezon printr-un show grandios și un foc de artificii impresionant. Cei care au aflat din timp de parada respectivă au venit la pontoane și s-au urcat în propriile ambarcațiuni ori în cele ale localnicilor și s-au putut bucura de o plimbare de neuitat.

În timpul plimbării, pe puntea vaselor s-au încins adevărate pontoane, cu șampanie, fete frumoase și muzică dată la maxim în boxe. „Mi se pare extraordinar că se organizează și la noi în zonă așa ceva, asemenea Saint Tropezului, pentru că și așa e numită zona ca fiind Monaco de România, Este bine că este cunoscută zona aceasta atât României, cât și Europei, frumusețea ei încă virgină, zic eu, că nu e populată și nu sunt construcții. Mă bucur că au venit mulți oameni și sunt multe bărci”, a spus o turistă.

Multe grupuri din cele prezente sâmbătă seara la Dubova au venit din Arad și Timișoara, stațiunea fiind animată mai ceva ca în timpul verii. „Avem niște prieteni care au pensiune aici, am venit la ei, de la Motru suntem, ne-au spus ceva despre treaba asta și am zis să vedem și noi ce mai e prin Oltenia noastră, mai ales că nu e departe de noi. Am lucrat în minerit, toată viața am știut numai muncă, acum sunt la pensie și până nu ni le scad ăștia de tot am zis să vin cu familia să ne și distrăm un pic. E foarte frumos. Nu credeam că zona asta s-a dezvoltat atât de mult. Mai au și ei lucruri de pus la punct, mai ales primăriile, dar, ca turist, mă bucur că am prins parada aceasta”, a spus un gorjean venit cu familia în Clisură.

Cei care revin pe aceste meleaguri chiar și de două ori pe sezon sunt și mai încântați, mai ales că deja sunt familiarizați cu zona. „Noi suntem din Timișoara, am venit cu un grup de 20 de prieteni, nu suntem pentru prima dată aici, dar acum am venit special pentru parada cu ambarcațiunile. Este o ocazie deosebită, la care am venit cu mare drag și sunt convins că în câțiva ani va avea o amploare și mai mare. Și acum am rămas uimit să văd câte bărci și șalupe sunt aici, dar peste câțiva ani numărul lor cred că va continua să crească”, a spus un turist. La parada care s-a desfășurat între Dubova și Statuia lui Decebal au participat zeci de ambarcațiuni, inclusiv skijeturi care au creat o atmosferă unică. Unul dintre proprietarii unei pensiuni din zonă venit cu propria sa șalupă a menționat că în Clisură există la fel de multe ambarcațiuni ca într-un alt colț al țării care are legătură cu Dunărea. „Zona noastră s-a dezvoltat foarte mult, s-a construit mult în ultimii ani, s-au făcut investiții și se mai fac, iar ceea ce vedeți în Deltă este și aici la noi. Din păcate, ajutorul pe care autoritățile îl dau zonei nu e cel care ar fi trebuit să fie, din punctul meu de vedere, însă zone e destul de frumoasă”, a spus bărbatul. Pentru organizatori această paradă a marcat finalul sezonului estival, dar asta nu înseamnă că dacă vor fi turiști și după începerea anului școlar aceștia nu vor avea parte de plimbări cu barca în Clisură. „Sezonul care se încheie acum a fost unul foarte bun pentru noi. Am avut mulți turiști și toată vara a fost una foarte frumoasă. Acum, că suntem la final, am zis să ne bucurăm și noi de toată munca depusă, să ne petrecem și să dăm și noi din partea casei, cum se zice, ceva înapoi care vor să fie alături de noi în aceste momente de fericire.

Oferim și un hotdog și o bere rece, o șampanie, plimbarea prin Clisură, totul este în semn de mulțumire pentru cei care ne-au trecut pragul”, a spus Alexandru Radu, unul dintre organizatori. Un alt organizator, proprietar al unei întregi flote de ambarcațiuni folosite vara în Clisură, este Alin Subțire. Și el a confirmat că sezonul aflat acum la final a fost unul foarte bun pentru administratorii de pensiuni și ambarcațiuni din această zonă mirifică. „Tot ce a contribuit pentru buna dispoziție a celor care au fost alături de noi în această după-amiază a fost gratuit, inclusiv plimbarea cu barca, tot ce s-a pus la dispoziția turiștilor a fost din partea noastră, mai ales distracția și voia bună. A fost un sezon cu mult efort, iar acum am considerat că e momentul să avem și noi clipele noastre de bucurie”, a menționat acesta. La sfârșitul zilei, după lăsarea întunericului, toată lumea a rămas pe malul Dunării pentru a urmări un foc de artificii care a fost spectaculos. Un ponton amenajat în mijlocul fluviului a fost locul din care s-au lansat artificiile, efectul obținut de reflectarea acestora în apă fiind unul deosebit. Astfel, s-a pus punct unui sezon estival de care își vor aminti cu drag toți cei implicați, atât turiști cât și oamenii locului implicați în asigurarea unor condiții foarte bune de cazare.

Gelu Ionescu