VIDEO: Doi mehedințeni salvați de pompierii din Motru!

Doi localnici din satul Lupșa de Sus, județul Mehedinți, au primit ajutor de la pompierii din Motru după ce casa unuia dintre ei a ars, ambii bărbați având nevoie de îngrijiri medicale.

Proprietarul clădirii, un bătrân de 77 de ani, a făcut un atac de panică în momentul în care a văzut cum flăcările îi cuprind locuința. Celălalt bărbat rănit este un vecin care a sărit să îl ajute la stingerea flăcărilor, el lovindu-se la picioare în tumultul evenimentelor. Amândoi au fost preluați de echipaje SMURD și duși la spital pentru investigații medicale.

Echipajele din Motru au fost cele care au intervenit la acest eveniment întrucât erau și mai aproape de locul producerii incendiului, dar și pentru că pompierii din județul vecin erau prinși cu stingerea incendiilor de vegetație produse pe raza Mehedințiului. A venit și un echipaj de la Strehaia pentru a ajuta la stingerea focului, operațiunea fiind destul de anevoioasă pentru că în sat nu există rețea de apă, iar acest lucru a îngreunat mult intervenția pompierilor.

Culmea este că incendiul a izbucnit în condițiile în care fiica proprietarului era în casă și dormea, neștiind că la doi pași erau flăcări uriașe care mistuiau întreaga locuință. „Eu dormeam și pur și simplu nu am știut nimic. Soțul a venit și a strigat la mine să ies afară că a luat foc casa. Tata era la pâine, era plecat în sat, iar fratele meu era la târgul de la Broșteni. Tata când a văzut din sat că îi arde casa vă dați seama că i s-a făcut rău pentru că este și diabetic și are și probleme cu diabetul. Acum am rămas fără nimic. Eu am un apartament la oraș, dar vă dați seama că stăteam aici că trebuia să am grijă de tata. Nu știu cum vom face acum pentru că bani să refacem casa nu avem. Nu știu cum ne vom descurca”, a spus femeia.

Oamenii din sat s-au mobilizat cu gălețile cu apă și au încercat să stingă ei focul, dar efortul lor a fost în zadar. Flăcările și fumul se vedeau din tot satul, pompierii veniți de la Motru și Strehaia având nevoie de câteva ore pentru a lichida incendiul, mai ales că focul a cuprins lemnele pe care bătrânul le-avea puse de-o parte pentru sezonul rece. „Aici, în sat, nu e rețea de apă și asta a făcut ca intervenția să fie dificilă, dar oamenii au sărit și au dat o mână de ajutor care cu ce a putut. Inclusiv cu lopețile, am vecini care s-au urcat pe casă ca să tragă din lemnele care ardeau, că era riscul să se ducă focul și către vecinul. Pe mine m-a impresionat comunitatea. Au adus apă rece pentru pompieri pentru că pe căldurile astea vă dați seama că mai au și costumele alea groase pe ei, transpiră săracii din greu. Au muncit să stingă focul, le dau nota 10 pentru că au intervenit prompt și au făcut tot ce au putut pentru a limita pagubele. Au venit de la Motru cred că în mai puțin de un sfert de oră, iar șeful lor, comandant ce este, a organizat lucrurile foarte bine aici. Dacă nu erau ai ardeau mai multe case”, a spus un localnic. Polițiștii din Mehedinți au deschis o anchetă pentru a stabili cum a izbucnit incendiul, deocamdată nimeni neștiind de la ce a început totul.

Gelu Ionescu