VIDEO: Claca porumbului la Şcoala ,,Constantin Săvoiu”

Sub coordonarea Mariei Corlan Mischie, instructor la Școala Populară de Artă Târgu-Jiu, elevi ai Școlii Gimnaziale ,,Constantin Săvoiu” au reinterpretat o clacă tradițională a porumbului, cândva prezentă în toate satele gorjenești.

Îmbrăcați în port popular, copiii au dat viață unei clăci veritabile. Nu au lipsit obiectele tradiționale, covoarele gorjenești țesute la război sau muzica populară, cântată la astfel de evenimente.

Copiii au avut ocazia să și mănânce cartofi copți în coajă, fasole bătută și alte preparate care i-au încântat pe cei mici. Aceștia sunt membri ai Ansamblului de Datini Populare Tisa, care numără 104 debutanți.

,,Toate obiceiurile pe care le aveau înaintașii noștri odinioară trebuie păstrate și nu doar atât, ci trebuie să le transmitem generațiilor următoare. Am adus aici, in buricul târgului, clacă porumbului și pițărăii din ajun de Crăciun”, a precizat, la finalul manifestării Maria Corlan Mischie.

Frățilescu Mihaela Ramona, directorul adjunct al Școlii Gimnaziale ,,Constantin Săvoiu” a menționat că, prin astfel de activități, instituția de învățământ dorește să pună în valoare toate calitățile omului: toleranța, sprijinul reciproc, stima de sine și respectul față de ceilalți. S-a mai punctat pe experiențele elevilor și crearea unei legături între prezent, trecut și viitor.

A.S.