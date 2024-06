VIDEO: Circulație întreruptă parțial în Defileu! Se îndepărtează pietrele periculoase!

Traficul rutier prin Defileul Jiului se desfășoară zilele acestea în reprize, șoferii aflați în tranzit pe aici fiind nevoiți să oprească pentru câteva minute.

Ei sunt trași pe dreapta pentru ca alpiniștii utilitari să poată urca pe stânci ca să îndepărteze bucățile de rocă ce stau să pice și care pot deveni periculoase oricând, așa cum s-a tot întâmplat de-a lungul anilor. Firma care s-a ocupat și anul trecut și se va ocupa și în următorii doi ani de operațiunile de rănguire din Defileu, e prezentă zilele acestea pe tronsonul de 30 de kilometri ce face legătura între Bumbești Jiu și Petroșani.

Cei care lucrează la intervențiile respective spun că au urcat și 200 de metri pe versant pentru a doborî bucăți de stâncă al căror volum era și cât al unui autoturism. „Noi mergem acolo sus ca să eliberăm bolovanii care stau să cadă și care pun în pericol siguranța participanților la trafic. Este o acțiune preventivă pentru a nu avea loc accidente, deși acestea tot se produc din când în când. Am urcat și până la 200 de metri. În zona în care un domn a murit acum doi ani am fost la o astfel de înălțime și am găsit un fag care căzuse peste niște stânci, iar de acolo a părăvălit toate stâncile pe șosea. Așa s-a întâmplat și acel eveniment nefericit. Sunt bucăți mari de piatră pe care noi le găsim și care uneori sunt și cât o mașină. De cele mai multe ori sunt instabile. Noi doar le atingem cu ranga și imediat se rostogolesc. Nu avem treabă cu bolovanii bine fixați, doar pietrele periculoase le avem în vedere. Sunt și poteci ale animalelor sălbatice pe sus pe deasupra drumului și acolo se întâmplă situații neprevăzute. Ajunge o pietricică pe o astfel de potecă, trece animalul pe acolo și o împinge mai departe și astfel ajunge pe drum. Astea sunt situații neprevăzute, pe care le-am întâlnit și pe Transalpina, și pe Transfăgărășan sau în Clisura Dunării, în zone în care am avut lucrări similare”, a menționat Marius Ilieș, reprezentant al firmei care efectuează lucrările în Defileu în această perioadă.

Șoferii trași pe dreapta, mai ales cei care tranzitează frecvent zona, spun că întâlnesc deseori pietre pe carosabil și de fiecare dată speră să nu fie loviți de astfel de bucăți desprinse de pe versanți. „Este o porțiune de drum foarte periculoasă. Merg mult cu autocamionul și trec la 2-3 zile pe aici. Am întâlnit și bucăți mai mari de stâncă, nu doar pietre căzute pe carosabil. Erau mașini care aveau cauciucurile tăiate, ceea ce înseamnă că există riscuri pe drumul acesta. Drumul e foarte circulat, e foarte îngust și mereu văd pietre pe anumite porțiuni din șosea, deci mereu e nevoie de atenție sporită și chiar de noroc”, a spus unul dintre șoferi.

Un altul a mărturisit că a pierdut două cauciucuri într-o singură zi după ce nu a mai avut cum să evite astfel de pietre ascuțite ajunse pe carosabil. „Aveam anvelope noi nouțe, atunci le pusesem pentru sezonul de vară, și mergeam în spatele unui tir și cum tirul e mare, el a trecut peste pietre. Aveam o distanță apreciabilă în spatele lui dar tot nu am putut să le evit. Mi-a tăiat pe partea dreaptă ambele pneuri, am pierdut atunci o zi întreagă, plus pagubele, că a trebuit să cumpăr altele, nu a fost deloc o situație plăcută”, a spus șoferul unui autoturism din Hunedoara. Coada care se formează în timpul pauzelor impuse de acțiunile de rănguire ajunge să numere și câteva zeci de mașini, în funcție de traficul de moment, iar printre cei nevoiți să aștepte se află și șoferi mult mai grăbiți. „Nu înțeleg de ce ne-au oprit și ne țin aici. Aduc doar o mână de muncitori, în loc să fie 10 sau chiar și mai mulți și să facă treaba mai repede. Eu trebuie să ajung la spital la Petroșani, am pe cineva în operație acolo, chiar nu înțeleg de ce ne-au oprit. Dacă e o urgență chiar nu se poate trece?”, a întrebat nedumerit un șofer în fața căruia alpiniștii utilitari strângeau cât puteau de repede bucățile de rocă ajunse pe carosabil.

Dar chiar și în urma acțiunilor de rănguire din aceste zile, șoferilor li se reamintește că pericolul căderii de pietre persistă și este permanent, de aici și nevoia de atenție sporită pentru a evita eventuale pericole. „Este un contract cadru pe 4 ani de zile și am dat comandă la firma specializată în astfel de lucrări pentru a acoperi tot sectorul de Defileu de verificat. Așa cum noi facem zilnic verificarea stării carosabilului, la fel și alpiniștii utilitari fac revizia pe versant. Colegii care fac revizia drumului nu pot să vadă ce se află pe versant, sunt zone ascunse, cu vegetație și de aici nevoia de alpiniști utilitari. Ei fac verificările și unde sunt riscuri intervin și doboară bucățile de rocă sau copacii care riscă să cadă pe șosea. Astfel, încercăm să ne asigurăm că nu vor fi probleme în viitor, dar, atenți, asta nu îndeamnă că totul este 100% sigur. În urma unor ploi, viituri, furtuni sau chiar a traversării zonei de către animalele sălbatice pot să apară căderi de pietre oricând”, a menționat Cristi Tudor, reprezentantul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.

Gelu Ionescu