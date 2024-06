VIDEO: Chef cu alegătorii pentru primarul reales din Roșia de Amaradia!

Aflat de două decenii în fruntea primăriei Roșia de Amaradia, ori ca primar ori ca viceprimar (un mandat), proaspătul reales edil Liviu Cotojman a făcut cinste miercuri seara celor care l-au susținut pentru a obține al cincilea mandat consecutiv de primar.

Alături de consilierii săi din echipa liberală, edilul a postat un anunț pe contul său de Facebook despre faptul că seara îi așteaptă pe toți cei care i-au fost alături la mici și bere, în meniu fiind inclus și vinul și niște porții bune de pește. Oamenii s-au strâns la sala de festivități de lângă primărie după lăsarea serii, când și-au terminat treburile prin gospodării și erau oricum cu gândul la ziua de sărbătoare de ieri. La grătarul cu mici sau la dozatorul cu bere s-a stat și la coadă, dar totul a fost suficient pentru cei vreo 200 de participanți la petrecere.

Oamenii au avut doar cuvinte de laudă pentru cel pe care l-au votat cu aproape 90%, visul lor fiind ca la următoarele alegeri Liviu Cotojman să îl depășească pe Adi Câmpeanu, de la Runcu, reales și el cu 92%. „E cel mai bun primar pe care l-am fi putut avea. A făcut pentru comună ceea ce noi nici nu visam. Și va face în continuare pentru că e bun. Am văzut că e unul prin țară cu nu știu câte mandate, mai multe ca la al nostru, dar și al nostru va fi aici primar pe viață. Și de la pensie o să-l votăm și o să-l aducem la primărie. Suntem mândri de el și de aia l-am votat și o să-l votăm”, a spus un localnic, declarații de acest gen având toți suținătorii edilului. „Nu are nicio comună ce avem noi aici. A făcut drumuri cu asfalt așa cum nu visam noi. Merg drumurile până la tarla, unde avem porumbii. Te poți duce până acolo desculț pe asfalt, ceea ce nu ne imaginam noi vreodată. Nu avem decât cuvinte de laudă și de asta lumea îl și iubește și îl votează. E un om foarte bun, nu are adversar în comună. Păi vă dați seama că el a luat 90%, iar ailalți care l-au concurat au luat 2-3%, adică s-au votat ei și i-au mai votat ceva de prin neamuri, că în rest toată comuna a fost cu primarul nostru. Spun că e primarul nostru pentru că oricine ai fi, dacă vii la primărie și ai o problemă el te duce la biroul la care trebuie să se rezolve problema și se rezolvă. Se ocupă de fiecare om în parte și de asta e iubit”, a spus un alt localnic.

În jurul grătarelor cu mici și a paharelor cu bere, un al sătean a venit cu o explicație pentru succesul lui Liviu Cotojman. „Voturile nu le-a luat doar pentru că a făcut multe pentru comună, că de făcut a făcut, numai cine e rău se face că nu le vede. Dar alta a explicația. Se poartă frumos cu oamenii. Nu există femeie, bărbat sau un tânăr care să nu fie servit automat când intră în primărie. Când te duci la primărie tu, ca simplu cetățean, parcă ești Dumnezeu, iar cei care lucrează acolo sunt sluga ta. Se implică în rezolvarea problemelor oamenilor, fără să-I pună pe drumuri. De aici a luat voturile, din respectul și implicarea pe care o arată pentru oameni. Proiecte poate să mai facă pentru comună că are timp, dar voturile le-a luat nu pentru proiecte neapărat, ci pentru că are un comportament nemaipomenit față de omul simplu, ceea ce nu prea vezi prin țara noastră”, a declarat un alt localnic.

Nicu Fâciu și orchestra sa au asigurat muzica și voia bună la sârbele și horele care s-au jucat până târziu în noapte. Primarul a primit dedicații de la oameni și a fost fericit că a putut astfel să le răsplătească fidelitatea. Liviu Cotojman spune că alături de consilierii săi liberali a suportat costurile pentru toată petrecerea, inclusiv închirierea sălii de festivități. „La sala aceasta se țin la noi toate petrecerile din sat și oricine o poate închiria pentru 50 de lei și cu suportarea cheltuielilor cu energia electrică. Se citește contoarul la început și la final și asta e tot. Iar restul, micii și trei butoaie de bere cred că nu reprezintă o cheltuială mare. După aceste alegeri eram într-o dilemă pentru că mă gândeam cum să fac să scot în evidență victoria categorică, cu aproape 90%. Chefurile astea după alegeri, de regulă, se făceau în trecut într-un cadru mai restrâns. Anul acesta, având în vedere procentul de aproape 90% am zis ca împreună cu echipa de consilieri, din veniturile noastre proprii, să suportăm aceste costuri pentru o seară de distracție a tuturor locuitorilor din Roșia de Amaradia. Așa am gândit să facem un eveniment de genul acesta pentru a le mulțumi tuturor cetățenilor care vor să vină la sala de festivități a localității. Ne distrăm împreună cu cetățenii, vreau să le mulțumesc din toată inima pentru sprijinul pe care mi l-au acordat și pentru continuitate, asigurându-i că nu îi voi dezamăgi nicideacum încolo. Mai avem proiecte în lucru și le vom duce la bun sfârșit în următorii ani”, a menționat Liviu Cotojman.

Gelu Ionescu