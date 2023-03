VIDEO: Atenție, cad pietre pe Defileul Jiului!

O operațiune destul de complicată de securizare a sectorului de drum cuprins între Bumbești Jiu și Petroșani are loc în aceste zile în Defileul Jiului.

Echipe de alpiniști utilitari urcă și la peste o sută de metri de la nivelul șoselei pentru a îndepărta, cu ranga, bucăți mai mari sau mai mici de pietre care stau să cadă și care pot fi oricând un pericol pentru șoferii aflați în trafic. Din această cauză șoferii care circulă zilele acestea, dar și în cele care urmează, prin Defileu, au parte de opriri neașteptate, care durează până într-un sfert de oră, timp în care de pe versanți sunt îndepărtate pietrele iar apoi este curățată șoseaua.

Alpiniștii ultilitari care fac în aceste zile curățenie pe munte ajung și la înălțimi de 140 – 150 de metri de la nivelul șoselei, până în locul din care trebuie să îndepărteze pietrele ce reprezintă un real pericol. Sunt bucăți de stâncă și de zeci de kilograme, care amintesc de incidentul de anul trecut, când o astfel de piatră masivă a trecut prin parbrizul unei mașini și l-a lovit în plin pe șofer, bărbatul decedând atunci pe loc. Tocmai pentru a preveni astfel de evenimente nedorite, acum, șoferii sunt trași pe dreapta pentru câteva minute, mulți dintre ei neștiind ce se întâmplă în fața lor, mai ales dacă au parte de mai multe mașini în coada care se formează în perioada de așteptare. „E perioada asta de dezgheț, bănuiesc că natura își face datoria, noi n-avem ce face decât să așteptăm și să fim lăsați să trecem în siguranță. Trebuie să fim atenți, să respectăm regulile de siguranță și să sperăm că nu mai pică nimic de sus”, a spus un șofer. „Pericolul e permanent și oricând de pe versanți poate să cadă ceva. Trebuie o minimă protecție făcută pentru ca să nu fim în pericol când circulăm pe aici. Se poate produce și un accident, cum a fost și cel de anul trecut. Îți pică o piatră din asta în față, o iei cu baia de ulei și ai rămas pe loc. Să nu mai zic și ce se poate întâmpla dacă pică pe capotă sau pe parbriz. Poate fi un pericol major, cu consecințe foarte grave. Drumul în sine e spectaculos, merită vizitat și de aceea merită investiții făcute în el pentru a putea să ne bucurăm de natură circulând în siguranță”, a spus un alt șofer.

Cei care tranzitează mai des Defileul Jiului, în special gorjeni care merg în Valea Jiului cu diverse treburi, spun că frecvent au avut parte de căderi de pietre și s-au bucurat că nu au fost loviți ei sau mașinile lor. „De câteva zile îi văd pe băieții ăștia care adună pietrele. Mereu văd grămezi de pietre pe drum. Eu trec zilnic pe traseul ăsta și nu-mi dau seama de unde atâtea pietre pentru că sunt plasele puse. Sunt sârmele înșirate pe o distanță destul de mare, dar nu sunt peste tot. E degeaba că sunt căderi frecvente de pietre. Trec cu teamă pe aici pentru că e o porțiune de drum unde mereu sunt căderi. Eu unde văd plasele puse mă aștept să pice și pietrele pentru că acolo e pericolul. Anul trecut a murit și un om după ce a căzut o piatră după el. Ăștia de au pus plasele au venit cu niște aparate pe aci, au bătut niște țăruși, au luat banii și s-au dus. Am mers prin toată Europa li nu am văzut zonă așa periculoasă ca aici la noi”, a spus gorjeanul aflat la volanul unei dube de marfă. Pentru alpiniștii utilitari munca pe care o fac nu e deloc simplă. Un reprezentant al firmei care execută lucrările, Daniel Sârbu, a menționat că natura lucrează permanent și că e complicat să oferi siguranță în astfel de condiții, mai ales când în zonă sunt și cutremure care pot oricând să miște pietrele de pe versanți. „Sunt înălțimi și de peste 140 de metri la care se lucrează. Este mult mai mult de muncă decât ceea ce facem noi în aceste zile. Pentru șoferi pericolul căderii unor pietre nu dispare. Noi avem garanție 6 luni la lucrare, dar e complicat să oferi garanție pe ceea ce face natura. A fost cutremurul de aproape 5 grade de luni, noi l-am simțit aici pe versanți. Nu ne-a creat probleme, dar pot oricând să apară pentru că natura lucrează permanent”, a spus acesta.

Reprezentantul Direcției de Drumuri și Poduri Craiova, Cristi Tudor, afirmă la rândul său că șoferii trebuie să respecte indicatoarele care arată căderi de pietre în zonă și să nu oprească în aceste locuri pentru a nu fi expuși pericolelor. „Alpiniștii utilitari intervin și rănguiesc pur și simplu pietrele care nu sunt stabile. Sunt perioade în care se oprește circulația rutieră, pentru a se efectua aceste lucrări și pentru a se curăța partea carosabilă. Noi avem un contract cadru de 4 ani pentru curățarea într-o primă fază a 35.000 metri patrați, urmează apoi ca în fiecare an să fie astfel de lucrări. E o zonă montană și pică pietre, iar pentru îndepărtarea lor aceasta este singura modalitate de a interveni. Șoferii trebuie să rămână atenți și le recomandăm să nu staționeze în zonele în care este semnalizată prin indicatoare speciale căderea de pietre”, a transmis Cristi Tudor.

Gelu Ionescu