VIDEO: A nins pe Transalpina!

Nici nu s-au stins bine tăciunii din incendiile de vegetație ce-au mistuit sute de hectare din cauza caniculei că, la munte, a și nins!

Un autentic episod de iarnă a fost înregistrat pe Transalpina, la cota 2000 și peste, acolo unde turiștii au fost luați prin surprindere de vremea rea. Nu și drumarii, care au intervenit cu un utilaj pentru a împrăștia sare și nisip astfel încât traficul să se desfășoare în condiții optime. Duminică spre seară zăpada acoperise toată șoseaua, însă ieri carosabilul era „la negru” după intervenția drumarilor.

Turiștii care au ajuns aici s-au bucurat de peisaje pe care nu le credeau posibile în această perioadă a anului. „Noi venim din Letonia și acum o săptămână, înainte să ne pornim la drum, ne uitam pe prognozele meteo și vedeam pentru această zonă temperaturi chiar și sub zero grade. Nu am crezut că este posibil, iar când am întâlnit și zăpadă totul a devenit și mai frumos. Eu sunt pilot de curse, îmi plac drifturile în cadru organizat, nu aici, dar mi-a plăcut cum a mers mașina pe acest traseu. Am venit pentru prima dată și este superb. De aici vom merge pe Transfăgărășan”, a menționat un turist străin. Un alt turist, din Mureș, a revenit ieri la munte după ce duminică după-amiază a fost nevoit să își oprească înaintarea pe Transalpina. „Auzisem că pot fi perioade în care nu se mai vedea șoseaua și nu am crezut că e posibil, dar chiar asta mi s-a întâmplat. Era multă ceață, pe o porțiune a și nins și a trebuit să întorc. Ne-am cazat undeva în zonă, nici nu știu locația exact, iar acum de dimineață ne-am reluat deplasarea pentru că vrem să facem toată Transalpina. Sunt niște peisaje cum rar am văzut. E frig, dar cât să stăm afară pentru câteva fotografii nu e problemă”, a spus acesta. Mulți dintre cei aflați acum în trecere pe cea mai înaltă șosea din țară au mărturisit că nu au mai fost înainte pe aici și s-au declarat foarte încântați de ceea ce au întâlnit. „De la Buzău suntem un grup organizat. Eu vin pentru prima dată pe aici, alții au mai fost și în vară. E ceva superb. Nu ne așteptam să ningă, dar asta face ca să ne placă și mai mult aceste locuri. Nu e foarte multă zăpadă ca să ne încurce deplasarea, e exact cât trebuie ca să fie plăcut ochiului”, a declarat un alt turist.

Temperaturile în vârf de munte nu au trecut de 3-4 grade Celsius, turiștii putând întâlni în continuare ciobani cu turmele lor pe aici. Aceștia spun că nu au coborât cu mioarele la iernat acasă pentru că știu că în zona de câmpie nu este iarbă din cauza secetei. Băcița Mărioara Băbu este în continuare la stâna care a făcut-o celebră pe muntele Ștefanu și spune că va mai rămâne acolo o perioadă de timp, chiar dacă acum a nins. „E mijlocul lui septembrie, nu știu ce s-a întâmplat, dar a venit frigul cam devreme. Sperăm ca după aceste zile mai reci vremea să se îndrepte și să fie timp bun ca să mai stăm la munte măcar până la început de octombrie. Noi, cei care avem animale, nu putem merge cu ele la câmpie pentru că acolo seceta ne-a afectat foarte mult. Nu există nimic verde pentru oi și de aceea cât se va putea vom rămâne pe munte. Aici au mai fost ploi și se simte lucrul acesta, există mâncare pentru turmele de oi. Și rămânem la stână pentru că avem în continuare și turiști care ne vizitează. Pot spune că pentru această perioadă a anului sunt foarte mulți. Sunt și străini și români, toți încântați de peisaje, dar și de mâncarea de la punctele gastronomice locale din zonă. Acum pe Transalpina, cu crestele albe de la prima ninsoare, e ceva extraordinar de frumos inclusiv pentru noi, dar mai ales pentru cei care vin pentru prima dată pe aici”, a menționat băcița Mărioara Băbu.

Pentru toți cei care vor porni în călătorie în următoarele zile pe cea mai înaltă șosea din țară drumarii și salvamontiștii recomandă prudență și echipamente adecvate, atât pentru autoturisme, cât și pentru eventualele drumeții pe cărări de munte. De asemenea, turiștilor le este recomandat să urmărească prognozele meteo și, în caz de nevoie, să ceară sprijinul echipelor Salvamont, pregătite mereu să vină în ajutorul celor care îl solicită.

Prognozele meteo arată că în următoarele zile vremea nu se va înrăutăți și toamna își va intra în drepturi cel puțin până la sfârșitul lunii. Un episod asemănător de vremea rea la munte a mai fost înregistrat acum doi ani, când, de asemenea, a nins la jumătatea lui septembrie, fără însă ca iarna să se instaleze de atunci.

Gelu Ionescu