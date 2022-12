Victorie de moral pentru juveți

Universitatea Craiova s-a impus greu pe terenul ultimei clasate din Superligă, CS Mioveni. Conduși de Dragoș Bon, oltenii au câștigat cu 1-0 prima partidă de la plecarea lui Mirel Rădoi. Pentru alb-albaştri a fost prima victorie după trei jocuri în campionat. Singurul gol al confruntării a fost înscris de George Cîmpanu, în minutul 41, după o execuție plasată din marginea careului. Oaspeții au controlat prima repriză, dar au suferit vizibil în partea secundă, în special în minutele de final, când argeșenii au forțat egalarea. Cea mai mare ocazie a juveților a avut-o Jovan Markovic, care a șutat în transversală (71).

Antrenorul Dragoș Bon a apreciat importanța celor trei puncte, care au venit într-un moment delicat pentru trupa din Bănie. „Sunt bucuros pentru că am reușit să câștigăm meciul ăsta. Punctele se câștigă și cu meciurile de acest gen. Nu a fost un moment ușor pentru noi. Erau multe probleme din punct de vedere mental. E o teamă de rezultat.

Cred că ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni i-a coborât mult mental. Frica de rezultat ne-a făcut să facem un pas înapoi. Și în meciul de Cupă, la Pitești, am luat gol și nu ne-am mai regăsit. Nu e simplu. Ca jucător de fotbal nu e simplu, s-a simțit și despărțirea de antrenor. Îi felicit pe jucători, s-au luptat și merită cele trei puncte”, a declarat ,,interimarul” Universității. Andrei Ivan și Bogdan Vătăjelu au admis că echipa este departe de pretențiile suporterilor și conducerii, dar speră să termine anul cu încă o victorie.

,,A fost o victorie chiar muncită, ştiam că nu o să câştigăm uşor. Mioveni chiar dacă e pe ultimele locuri, nu are jucători răi. Mă bucur pentru noi. Sincer nu arătăm ca o echipă care se poate bate la campionat, ăsta e adevărul. E o perioadă mai puţin fastă pentru noi. A fost perioada asta cu Mister care a plecat. Încă e o perioadă destul de în ceaţă pentru noi. Însă e o victorie care ne ajută. Trebuie să ştim să pornim de jos”, a spus Vătăjelu.

,,O primă repriză bună făcută de noi, iar în cea de-a doua ne-am văzut cu 1-0 pe tabelă şi am început să nu mai riscăm. Ne-am precipitat şi era să ne coste pe final. Am mai avut probleme şi înainte… Probabil că nu intrăm concentraţi după pauză. Am suferit şi în meciul trecut, cu FC Argeş, când am condus cu 1-0 şi ne-au întors. Ne este greu, dar sperăm să reglăm totul. Este o victorie muncită de toată echipa, suntem bucuroşi pentru ea şi sperăm ca în etapa viitoare, cu Chindia, să câştigăm mai clar. Eu nu am făcut un meci wow, dar vreau să joc cât mai bine de la meci la meci şi să redevin acel Andrei Ivan de dinainte. Nu vreau să comentez despre asta (despre excluderea din lot – n.r.). Ştiu doar eu şi familia mea prin ce am trecut şi vreau să depăşesc perioada aceea. Nu m-am simţit nedreptăţit, asta a fost decizia lui Mister, nu am avut ce să comentez. Contează că m-a adus din nou la echipă şi m-a băgat“, a adăugat Andrei Ivan. Ultimul meci al anului pentru Craiova va avea loc împotriva formației Chindia Târgoviște, sâmbătă, de la ora 20.30.

Universitatea în meciul cu Mioveni: Lazar – Căpățînă, Screciu, Mitrea, Vătăjelu – Al. Crețu, Mateiu – Cîmpanu (’82, Găman), Rivaldinho (’90+3, Sala), Ivan – Markovic (’78, Danciu). Antrenor: Dragoș Bon.

Cătălin Pasăre