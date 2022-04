Victorie cu Lupac și ,,tunurile” pe Deva: Avem şanse mici, dar nu cedăm

Pandurii au reușit să obțină primul succes din 2022, după ce au trecut duminică, pe teren propriu, de Voința Lupac, scor 2-0. A fost un an plin de dificultăți pentru Mario Găman, care nu a putut efectua transferuri. În plus, mai mulți jucători de bază s-au accidentat, iar lotul gorjenilor este foarte subțire în acest moment. Echipa din Târgu-Jiu nu a întâmpinat însă probleme cu formația din Banat, pe care a dominat-o autoritar, mai ales în partea secundă. Atunci au venit și golurile, marcatori fiind Robert Petre (53) și Nichifor Georgescu (66). Scorul trebuia să fie mult mai mare, pentru că amfitrionii au ratat din toate pozițiile. În cele din urmă, antrenorul gazdelor a fost satisfăcut de comportarea alb-albaștrilor și a declarat că nu a renunțat la locul de baraj. ,,În sfârşit a venit şi prima victorie, una de care avem nevoie pentru că, am spus şi înaintea partidei, orice punct pierdut însemna vacanţă sau pregătirea pentru noul sezon. Băieţii au reuşit o partidă foarte bună, cu acţiuni frumoase, cu situaţii de gol, cu ocazii foarte multe şi, în sfârşit, ne-au intrat şi golurile. Per total, sunt foarte mulţumit de cum am abordat acest joc şi vreau să-i felicit. Golul ne-a descătuşat, ştiam că ei vin să se apere, folosesc un sistem 5-4-1, şi ne-am dorit să marcăm rapid, să-i desfacem, pentru a avea situaţii de gol. Georgescu a intrat foarte bine, a reuşit să şi marcheze, dar sunt nemulţumit pentru că trebuia să marcăm mult mai mult. Urmează o altă finală, la Deva, care pe care, unde nu avem în gând decât victoria. Sunt 10 puncte distanță între cele două echipe, avem şanse mici, dar nu cedăm, luptăm, muncim şi sper că băieţii să trateze de aceeaşi manieră partida”, a precizat Găman. Antrenorul a mai spus că sezonul s-a încheiat pentru Marian Pleașcă și Eric de las Heras. În schimb, Andrei Trușescu și Jorgen Gomes vor reveni la pregătiri din această săptămână.

Pandurii în meciul cu Lupac: Iovicin – Savu, Moldovan, Suentley, Afrim (88, Dumitrescu) – M.Stancu, Aerts, Habet (74, Mensah) – Rasoveanu (45, Georgescu), Lupuleț (88, R.Stancu), Petre (83, Peia).

Cătălin Pasăre