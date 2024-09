Victorie clară a Gilortului. Stoica: “Cu siguranță, mai avem de lucru”

Gilortul Târgu Cărbunești și-a revenit după șocul de la Bradu și a învins cu același scor cu care pierduse în etapa precedentă. Elevii lui Alex Stoica au trecut, pe teren propriu, de Viitorul Dăești, cu 3-0. Meciul a contat pentru runda a patra a Seriei 8 din Liga 3. “Dubla” lui Constantin Roncea (5′, 71′) și golul lui Gabriel Viespe (69′) au adus toate punctele vizitatorilor. Doar accidentarea lui Ionuț Gîlcescu le-a stricat gazdelor sărbătoarea. Atacantul gorjenilor a suferit o luxație de umăr și a fost înlocuit în minutul 52.

“Sunt fericit pentru rezultat. Cu siguranță, mai avem de lucru, dar sunt fericit că am reușit să trecem repede peste eșecul de săptămână trecută. Astăzi, ne-am mobilizat, am jucat altceva, ne-am creat ocazii și mă bucur că am putut să păstrăm și poarta intactă. Cred că suntem pe drumul cel bun. Campionatul este lung, echipele sunt echilibrate și fiecare punct contează. Îmi felicit jucătorii pentru dăruire, pentru cum s-au comportat și sper să jucăm mai bine în continuare”, a declarat antrenorul Alex Stoica după meci.

Etapa viitoare, reprezentantele județului Gorj în Liga 3, Vulturii și Gilortul se întâlnesc la Fărcășești. Meciul se joacă vineri, 27 septembrie, începând cu ora 17:00.

Gilortul – Viitorul Dăești 3-0 (1-0)

Gilortul: Iuțalîm – Martin, Siewe, Mitrache – Brujan (46′ Oprișa) – Marica (79′ Lazăr), Vespe (79′ Popescu), Rădulescu, Bucur – Gîlcescu (cpt, 52′ Viespe), Roncea (82′ Săulescu). Rezerve neutilizate: Spînu – Gheorghe, Sandu, Urlan. Antrenor: Alex Stoica.

Viitorul: Vlădoi – Vasile (cpt), Mocioacă (75′ Horumbă), Nețoiu, Popolan – Bîrzan (46′ Ghiță), Mâlnă, Rotaru (52′ Bunea), Stanciu – Vătafu (75′ Potoroacă), Dinu (46′ Sîrbu). Rezerve neutilizate: Filigeanu – Zamfirescu, Lazăr, Bîrzîche. Antrenori: Constantin Gaiță și Marius Vlădoi.

Cătălin Pasăre