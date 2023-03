Victime din Gorj în accidentul feroviar din Teleorman!

Doi gorjeni au ajuns luni la spitalul din Alexandria după ce au fost răniți în accidentul feroviar produs pe raza județului Teleorman. Corado Pinchiș și iubita sa resimțeau și ieri din plin cele întâmplate, chiar dacă au cerut să fie externați pentru a putea ajunge cât mai repede acasă, la Târgu-Jiu.

Bărbatul s-a ales cu răni multiple pe față și, cel mai probabil, va rămâne cu o cicatrice pe frunte ca urmare a impactului cu un corp dur, acesta neștiind de ce anume s-a lovit. Atât de repede s-a întâmplat totul încât nu a avut timp să își dea seama ce s-a întâmplat. „Mă uitam pe telefon, în timp ce iubita mea dormea pe două scaune lângă mine. Într-o secundă mă uitam pe telefon și în următoarea secundă totul era haos, atât de repede s-a întâmplat. Eu am vrut să sun la 112, dar controlorul de tren tot insista să nu sunăm că este el acolo, deși el nu ne ajuta cu nimic. Ni s-a închis telefonul și la 112, am insistat, ne-au întrebat câți suntem și unde ne aflăm. Le-am spus că nu avem lumină, că suntem în câmp. Era haos total. Erau bagaje peste tot. Era un grup care venise de la aeroport de la Craiova și erau numai trolere împrăștiate pe acolo. Toate au căzut în capul nostru și pe noi. Celor care trebuiau să ne ajute nu li s-au dat informații corecte, nu ne găseau. Spuneau șoferii de la salvări că s-au învârtit vreo 10 minute ca să ne localizeze.

Primiseră informații complet greșite. Altcineva din tren care țipa de durere a trimis o localizare la un polițist și în cele din urmă, după mai bine de o jumătate de oră, cred, au reușit să ajungă și pompierii la noi. Au trebuit să taie cu drujbele arborii, mărăcinii din zonă pentru că noi eram într-o râpă cu trenul. Au făcut drum, au întins o frânghie și apoi am urcat cu ajutorul lor ca să ajungem la ambulanțe. Când am ieșit afară am văzut trenul și era plin de poliție, de salvări”, povestește gorjeanul. El a ajuns la spital împreună cu iubita sa, dar doar pentru scurt timp pentru că a ținut să revină acasă cât mai repede pentru a depăși momentul. Crina a fost cea care l-a bandajat pe el și pe alții în primele momente de după impact, în tren neexistând o trusă de prim ajutor. „Am încercat să opresc sângerarea cu șervețelele pe care le aveam. Inițial el era cu capul în jos și am crezut că e bine, dar când s-a ridicat era plin de sânge. Eu dormeam și m-am trezit alături de ceilalți oameni pe culoarul din vagon, pe jos. Eu eram puțin mai bine ca el. La 112 ni s-a închis inițial telefonul, dar am insistat și le-am spus că avem nevoie de ajutor, că suntem în câmp, panicați și răniți. Era un haos total acolo. Iubitul meu pierdea mult sânge, iar echipele de prim ajutor cred că au ajuns după aproape o oră. A fost groaznic. La spital le-am spus că am dureri de cap, iar acum, după ce am ajuns acasă, am dureri și mai mari”, spune gorjeanca. Acum cei doi răniți vor să ceară despăgubiri de la CFR pentru că nu li se pare normal să nu fie tras nimeni la răspundere pentru cele întâmplate. Corado Pinchiș este un pasionat al sporturilor extreme, zboară cu parapantă și parașuta de ani de zile și nu a avut niciodată vreun eveniment neplăcut. I s-a întâmplat fix acum cu trenul în drum spre București. „Eram obosiți și am zis că decât să facem cine știe ce accident pe drum cu mașina să luăm trenul pentru că îl consideram mai sigur. Acum eu voi rămâne cu o cicatrice pe viață pe față și cu trauma celor întâmplate. Evident că ne gândim la daune, dar deocamdată vreau să mai consultăm niște medici, să ne facem bine și apoi vom discuta și aspectul acesta”, a menționat gorjeanul.

Gelu Ionescu