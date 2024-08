Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu, renunță la munca sindicală în acest an

Unul dintre cei mai autentici lideri sindicali, Manu Tomescu, cel care a fost printre puținii apărători ai salariaților, se va pensiona în acest an. Liderul a declarat că nu va rămâne în rândul sindicatelor, speranța lui fiind ca locul său să fie ocupat de un tânăr care să vrea să schimbe ceva.

,,Dacă aș rămâne, ar însemna că încalc principiile pentru care am luptat în toți acești ani.

Un pensionar nu mai poate spune că apără drepturile salariaților, să fim serioși. Eu am criticat vehement această metodă a unora de a rămâne în sindicat, pensionar fiind. Nu ar trebui să se întâmple asta. Noi trebuie să lăsăm locul celor tineri. Mi-am depus dosarul de pensionare, fiindcă îndeplinesc criteriile. Păcat că vedem și astăzi, când doar 10, 20 de oameni se află la proteste, că oamenii, din varii motive, nu iau atitudine. Îmi pare rău că nici eu nu am fost susținut atât cât ar fi trebuit… Dar dacă ei nu înțeleg că trebuie să-și apere drepturile, mai mult de cât am făcut eu și colegii mei, Constantin Crețan, Nicu Bunoaica, Nicușor Văduva și alți câțiva, nu se mai poate, fiindcă nu există susținerea oamenilor pe care noi i-am apărat”, a spus Manu Tomescu.

M.C.H.