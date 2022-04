Veteran de război, sărbătorit la 101 ani

Cel mai vârstnic localnic din comuna Polovragi, veteranul de război Ion Manasia, a fost sărbătorit luni, la împlinirea vârstei de 101 ani. La eveniment a luat parte și prefectul județului Gorj, Marcel Iacobescu.

„La 20 februarie 1942 m-au luat militar, la Regimentul 4 Grăniceri de la Deva. După ce-am făcut șapte luni de instrucție, m-au dat la o companie de grăniceri de la Pecica, județul Arad. De acolo m-au trimis pe frontieră la Nădlac. După 23 august 1944, când România s-a alăturat Rusiei, ungurii au băgat un tren blindat pe linia Curtici-Arad și au ocupat Aradul și zonele învecinate. Noi soldații, am rămas singuri, fără comandanți. Nu eram mulți. Am luat și noi armele și ranițele în spinare și am părăsit pichetul. Am mers prin lanurile de porumb și am ajuns la Radna. Acolo ne-am întâlnit cu trupele Școlii de Subofițeri de Infanterie de la Radna (n.r. – Detașamentul Păuliș), care erau pe poziție. Am luptat alături de ei, apoi cu trupele care au venit ca întărire. Am recucerit Aradul, apoi am intrat în Ungaria și am ajuns până în Cehoslovacia. Eu nu am fost rănit pe timpul luptelor. La 20 mai 1945 m-au lăsat la vatră. După șase luni de stat acasă, m-au chemat iarăși la oaste. Se înființase Regimentul de Grăniceri de la Oradea și nu aveau trupe. M-au ținut șase luni până s-au instruit tinerii recruți, apoi m-au lăsat definitiv la vatră”, spunea, anul trecut, la împlinirea vârstei de 100 de ani, Ion Manasia.

Veteranul de război este văduv și are doi copii. Anul trecut a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Polovragi.

