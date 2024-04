Verdict în cazul lui Traian Pătrășcoiu

Directorul general al Aparegio SA, Traian Pătrășcoiu, a primit o sentință din partea instanțelor de judecată care, dacă rămâne definitivă, îl va îndepărta pe acesta din funcția pe care o ocupă de ani de zile.

Deocamdată verdictul magistraților poate fi contestat, dar acesta îi este nefavorabil inculpatului, chiar dacă pedeapsa dispusă de instanță nu este una cu executare. „Condamnă pe inculpatul P T, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, în formă continuată, (106 acte materiale), la o pedeapsă de 2 ani închisoare. (…) Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani. (…) Obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă”, a decis Judecătoria Târgu Jiu. Magistrații au impus și ca „inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Gorj”. În plus, pe durata termenului de încercare de 2 ani dat în acest caz, inculpatul va presta muncă în folosul comunităţii în cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Târgu Jiu sau în cadrul DGASPC Gorj, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. Sentința magistraților gorjeni îi interzice lui Pătrășcoiu inclusiv dreptul de a mai candida, asta în condițiile în care el a fost o bună perioadă de timp consilier local. Acum este obligat să părăsească și funcția de conducere pe care o ocupă. „Interzice inculpatului P T, ca pedeapsă complementară exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptului de a ocupa funcţia de director general al SC Aparegio S.A. şi dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioada de 1 an ce se vor executa potrivit art. 68 Cod penal. (…) Interzice inculpatului P T ca pedeapsă accesorie exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptului de a ocupa funcţia de director general al SC Aparegio S.A. şi dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public”, se arată în decizia judecătorilor. Decizia respectivă prevede și „desfiinţarea facturii fiscale nr.288/22.12.2015, emisă de SC Adelux Desing SRL, către SC APAREGIO GORJ S.A. Constată că SC APAREGIO GORJ S.A. nu s-a constituit parte civilă în cauză”, la finalul sentinței fiind menționată obligația inculpatului de a plăti către stat 700 de lei cheltuieli judiciare.

Gelu Ionescu