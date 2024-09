Unul dintre primii salvatori montani a încetat din viață. ,,Când a venit momentul să fie salvat și el, nu s-a mai putut face nimic”

Salvamont Gorj a pierdut un om foarte devotat meseriei de salvator, cu o experiență de aproape 30 de ani. Ion Negrea a încetat din viață, la spital, în urma unui accident care a avut loc în urmă cu aproximativ două săptămâni. Salvatorul a căzut de pe cabana pe care o avea în proprietate și la care lucra, el fiind transportat la spital de urgență. Din nefericire, el s-a stins din viață, iar vestea a fost dată sâmbătă, 28 septembrie, de președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu.

,,Rămas bun Ion Negrea, un adevărat salvator, un adevărat camarad și prieten pe care am avut onoarea să îl am alături aproape 30 de ani și în sute de acțiuni de salvare. A fost unul dintre cei mai compleți salvatori, salvator montan, salvator speolog, salvator acvatic, scafandru de salvare din ape libere și din mediul subteran acvatic, specializat salvator din mediul urban și industrial la Paris în 1998 – unul dintre primii salvatori de acest gen din România, dar peste toate astea a fost un camarad de excepție, un salvator profesionist în cel mai vocațional sens al cuvântului, reușind să îmbine perfect viața de familie cu greutățile acestei profesii. A răspuns întotdeauna la apelul de urgență, a salvat vieți, și-a îndeplinit menirea pentru care a fost lăsat pe Pământ, dar, atunci când avea nevoie să fie și el salvat, nu s-a mai putut face mai mult și a plecat, prematur dintre noi, să întregească în ceruri Echipa de Aur a salvatorilor montani. Rămas bun, dragă prieten și coleg, vei rămâne mereu în amintirea noastră, cei care am stat legați împreună în coardă sau am tras de targă, și poate și în amintirea celor cărora le-ai întins o mână de ajutor când tu le erai ultima speranță. Dumnezeu să te aibă în pază și să te odihnească, Ion Negrea!”, este mesajul lui Sabin Cornoiu. Și președintele Asociației Concesionarilor din Rânca, Constantin Pănescu, a avut un mesaj de condoleanțe: ,,Ion Negrea, salvamontistul nostru inimos! Dragi prieteni, după un stupid accident, s-a stins din viață vecinul nostru din Rânca-Gorj, salvator în cadrul Salvamont Rânca-Gorj, România! Toată comunitatea din Rânca deplânge plecarea sa. Drum lin spre Dumnezeu! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei!”, a scris pe pagina sa și Constantin Pănescu.

M.C.H.