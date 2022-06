Universitatea, un nou duel european în Albania

Formațiile românești care vor juca în preliminariile UEFA Europa Conference League și-au aflat adversarele. Universitatea Craiova a picat, don nou, cu o formație albaneză, după ce în precedenta ediție a competiției a fost eliminată de KF Laci. De data aceasta, trupa antrenată de Laszlo Balint va da piept cu KF Vllaznia Shkodër. Turul se va juca în deplasare pe data de 21 iulie, în timp ce returul se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco” pe 28 iulie. Vllaznia este câștigătoarea Cupei Albaniei, dar s-a clasat pe locul cinci în campionat, după KF Tirana, Laci, Partizani și Kukesi. Are în palmares 9 titluri de campioană și 8 cupe. Totuși, ultima oară când Vllaznia a câștigat campionatul a fost în sezonul 2000-2001. De la 15 mai, Vllaznia are un antrenor nou: albanezul Mirel Josa (59 de ani). Potrivit Transfermarkt, lotul celor de la Vllaznia valorează 4,45 milioane de euro, pe când cel al Universității este cotat la 20 de milioane de euro. Cei mai importanți jucători sunt fundașul dreapta Erdenis Gurishta (căpitanul echipei, cotat la 300.000 de euro), mijlocașul de bandă Liridon Latifi (28 de ani, cotat la 350.000 de euro) și mijlocașul ofensiv Victor (27 de ani, cotat la 325.000 de euro). KF Vllaznia joacă pe stadionul Loro Borici din Shkoder, care are o capacitate de 16.000 de locuri. Pe de altă parte, albanezii pot fi adversari ale altor două formații românești.

Sepsi Sfântu Gheorghe, deținătoarea Cupei României, o va înfrunta în turul II pe învingătoarea din dubla NK Olimpija Ljubljana (Slovenia) / Differdange (Luxemburg). Adversara celor de la FCSB se va alege dintre FC Saburtalo din Georgia și FK Partizani din Albania, care se înfruntă în primul tur.

FC Pyunik Erevan, campioana Armeniei, este oponenta lui CFR Cluj din turul I al preliminariilor UEFA Champions League. Campioana României va juca returul acasă. Dacă trec de armeni, ardelenii pot întâlni câștigătoarea dublei manșe dintre Diddeleng (Luxemburg) și KF Tirana (Albania).

Cătălin Pasăre