Universitatea, învinsă de FCU: Diferența s-a făcut la finalizare

Universitatea Craiova a pierdut meciul cel mai important pentru suporteri. Echipa lui Mirel Rădoi a cedat confruntarea cu FCU, după o repriză secundă foarte slabă. Trupa lui Nicolo Napoli s-a impus cu 2-0, concretizând singurele șuturi pe poartă pe care le-a avut. Baeten a deschis scorul în minutul 51, iar Ganea a majorat diferența după alte 10 minute. Universitatea a avut ocaziile mari în prima repriză, dar reflexele lui Gurău le-au dat încredere oaspeților. Vătăjelu și Rivaldinho au irosit cele mai mari șanse în prima parte, iar Baiaram a apărut în centrul acțiunilor Ştiinței, dar a fost prea puțin. Deși nu a amenințat poarta în prima repriză, FCU a arătat un joc solid, iar pressingul sufocant făcut de băieții lui Napoli au dus la golurile victoriei. A fost un succes în premieră pentru echipa patronată de Adrian Mititelu împotriva rivalilor din oraș, care a ajuns la doar cinci succese în campionat. În schimb, formația lui Rădoi suferă vizibil. Nu a mai câștigat de patru jocuri oficiale, iar exprimarea din teren lasă de dorit.

Universitatea Craiova – FCU Craiova 0-2 (0-0)

Universitatea: Lazar – Vătăjelu, Papp (65, Roguljic), Raul Silva, Mitrea, D. Benga (55, Ivan) – Al. Crețu, Căpățînă, Nistor – Rivaldinho (76, Cîmpanu), Baiaram (76, Markovic). Antrenor: Mirel Rădoi.

FCU: Gurău – R. Negru, Duarte, Paramatti, Van Durmen – D. Albu, V. Achim – Baeten, Bauza, Bahassa (86, Grigore) – G. Ganea (66, Iancu). Antrenor: Nicolo Napoli.

Deși echipa lui a arătat rău, Mirel Rădoi a declarat că victoria oaspeților este nemeritată. Totuși, fostul selecționer a admis că ofensiva nu a dat randamentul scontat.

„E nemeritat! Diferența s-a făcut la finalizare. Bănuiam că va juca în zona centrală cu Albu și Achim, pentru a bloca urcările lui Crețu și Nistor. Nu am reușit să profităm. Am încercat să continuăm această linie, cu căpitani tineri, dar în seara asta Baiaram a fost neinspirat în anumite momente. E normal să mai greșești, echipa asta nu a câștigat 20 de meciuri consecutive în ultimii ani. Era normal să vină și un astfel de moment. Nu voiam ca seria de invincibilitate să se termine astăzi, într-un derby al orgoliilor. Dar asta este. Adversarul a avut un plus de motivație. Bauza, Bahassa, Iancu au știut să sufere mai mult decât noi, au înțeles mai bine acest derby. Ne așteptam să fie greu, știam că vor avea un nivel ridicat fizic și mental. Astăzi am fost neinspirați și lenți. În timpul meciului, de la primele situații, le-am spus că trebuie să fim foarte atenți. Mi s-a părut că e un meci de 0-0, că e ziua aia în care puteam marca doar din penalty”, a declarat Rădoi. În schimb, italianul Nicolo Napoli a spus că succesul celor de la FCU a venit după un joc consistent. ,,Am făcut un meci foarte bun. Meritam acest rezultat, felicit băieții, au dat 100%. Gurău este un portar bun, sigur pe ieșirile din poartă, cu reflexe bune. Ne-a dat siguranță. Atmosfera a fost una foarte bună. Suporterii sunt fericiți când câștigăm. Noi dăm totul pentru a câștiga și a aduna cât mai multe puncte posibile. Jucătorii au alergat, au făcut un meci bun, au jucat bine. Sunt 3 puncte foarte importante pentru noi. Ne gândim la următorul meci”, a precizat tehnicianul. Pentru cele două echipe din Bănie urmează jocurile din Cupa României. Universitatea Craiova va juca la Pitești, cu FC Argeș, în timp ce FCU Craiova are meci la Ploiești, cu Petrolul.

