Universitatea Craiova vrea să-l transfere pe Omar Faraj

Universitatea Craiova a făcut o propunere oficială de transfer clubului AIK Stockholm (Suedia) pentru a-l lua pe Omar Faraj (22 ani). Jucătorul a evoluat inclusiv pentru naționala mare a Suediei în două rânduri, dar alegerea sa finală a fost să joace pentru Palestina, țara natală a părinților. Jucătorul are o traiectorie interesantă. Levante l-a cumpărat în 2021, dar a prins cele mai multe meciuri pentru echipa secundă a clubului spaniol, fiind folosit o singură dată în La Liga. Din 2023 s-a întors la clubul-mamă, AIK, cu care mai are contract până la sfârșitul lui 2026. A marcat 7 goluri în 46 de partide după revenirea în liga nordică. Vârful măsoară 1,82 metri. Gazeta Sporturilor a intrat în posesia ofertei lansate de Craiova, iar documentele au fost prezentate pe site-ul oficial, gsp.ro. Documentul este adresat agentului jucătorului, Denis Celebic.

Datele înaintate de clubul patronat de Mihai Rotaru sunt următoarele:

– împrumut GRATIS pentru un an (1 septembrie 2024 – 31 mai 2025);

– opțiune de cumpărare vara 2025: 500.000 euro;

– salariu: 10.000 euro/lună;

– dacă se activează clauza de cumpărare, contractul se prelungește automat pe 3 ani, iar salariul rămâne fix pe toată durata: 10.000 euro pe lună;

– bani pentru chirie: 300 euro/lună.

Mai departe, oferta conține mai întâi o colecție de bonusuri în funcție de minutele jucate și de rezultatele din competițiile interne:

– 1.000 euro fiecare victorie în care e titular și joacă minimum 45 minute;

– 750 euro fiecare victorie în care intră din postura de rezervă și joacă minimum 45 minute;

– 500 euro fiecare victorie în care evoluează mai puțin de 45 minute, din postura de titular sau rezervă;

– 300 euro fiecare victorie în care este rezervă neutilizată.

Primele de obiectiv arată astfel:

– 15.000 euro – câștigare titlul național;

– 15.000 euro – calificare în grupele Conference League;

– 20.000 euro – calificare în grupele Europa League;

– 50.000 euro – calificare în grupele Champions League.

În ciuda ofertei făcute, este greu de imaginat că AIK va renunța la un jucător cotat la ora actuală la 1,2 milioane de euro pe portalul de specialitate transfermarkt.com. De serviciile lui Omar Faraj s-a interesat și Al Ahly, cel mai titrat club din Egipt (44 titluri). Potrivit informaților din presa suedeză, Al Ahly ar pune pe masă 1,7 milioane de euro pentru un transfer definitiv.

Cătălin Pasăre