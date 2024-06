Universitatea Craiova testează piața din America Centrală

Doi jucători legitimați în Costa Rica sunt aproape de înțelegeri cu Universitatea Craiova, potrivit mai multor surse din presa centrală. FANATIK scrie că formația din Bănie s-a înțeles deja cu Carlos Mora și este în negocieri cu Luis Paradela. Mora are 23 de ani și opt prezențe în naționala statului Costa Rica. Jucător polivalent, a evoluat de cele mai multe ori extremă dreapta, însă poate juca oriunde în spatele vârfului în sistemul 4-3-3. În sezonul 2023-2024, fotbalistul a strâns 57 de apariții în tricoul celor de la Alajuelense, a înscris de 13 ori și a oferit 17 pase de gol. Pentru Carlos Mora va fi prima experiență în afara țării natale. „Mă simt bine, sunt gata să fac saltul, Dumnezeu va știi când. Mi-ar plăcea să joc în Italia sau Spania, dar până la urmă trebuie să muncesc mult pentru asta”, a declarat Mora, care are o cotă de 400.000 de euro, conform transfermarkt. Costel Gâlcă este interesat și de serviciile lui Luis Paradela, golgheterul lui Saprissa.

Universitatea Craiova a trimis deja o ofertă pentru mijlocașul cubanez, cu peste 30 de selecții în națională. Fotbalistul de 27 de ani care joacă în Costa Rica este extremă stânga, însă la Saprissa a jucat și în spatele vârfului. Luis Paradela are cinci trofee în palmares, iar până acum nu a mai jucat în Europa. Fotbalistul cubanez a jucat pentru Universidad SC, Guatemala, Reno 1868, SUA, Jocoro și AD Chalatenango, El Salvador, și Santos de Guapiles din Costa Rica. Este cotat tot la 400.000 de euro. În ultimul sezon a jucat 22 de partide la Saprissa, unde a înscris 8 goluri și a oferit 3 pase decisive. În altă ordine de idei, vârful Jalen Blesa a plecat împrumut la Dinamo Batumi pentru sezonul următor, iar Jovan Markovic și Alexandru Cîmpanu ar putea fi și ei cedați în această vară. Silviu Lung Jr. este singurul transfer oficial al juveților de până acum.

Cătălin Pasăre