Universitatea Craiova și-a lansat echipamentul. Încă un jucător a plecat din Bănie

Universitatea Craiova și-a prezentat, cu fast, duminică seara, echipamentul oficial pentru sezonul 2024-2025. Cu acest prilej, suporterii au avut ocazia să vadă, în premieră, şi noile achiziţiile ale verii. Cinci transferuri au făcut până acum doljenii, majoritatea din destinații mai puțin obișnuite pentru Superligă. Este vorba despre portarul Silviu Lung junior, cubanezul Juan Javier Paradela, costaricanul Carlos Mora, japonezul Takuto Oshima şi spaniolul Gregorio Sierra. Noii jucători au fost primiți cu aplauze de către fanii prezenți la eveniment și s-au fotografiat cu suporteri. La eveniment au participat și câţiva dintre componenţii Craiovei Maxima: Silviu Lung, Aurică Beldeanu, Costică Donose şi Nae Ungrureanu. Obiectivul Universității în 2025 este cucerirea titlului de campioană.

Au fost concursuri cu premii pentru cei mari și cei mici, catwalk fashion în noul tricou, balon cu aer cald, face-painting, RoboLaser, freestyle dance, drummer show, focuri artificii, dar şi un concert al artistei Jo.

Universitatea Craiova debutează în noul campionat vineri, 12 iulie, de la ora 21:30, în deplasare, cu Hermannstadt. Primul meci pe „Ion Oblemenco” din noua stagiune, Universitatea Craiova – UTA, contând pentru etapa a doua a Superligii, se va disputa sâmbătă, 20 iulie, de la ora 18:30.

Pe 25 iulie, oltenii joacă prima manşă din turul 2 preliminar al Conference League, cu Botev Plovdiv sau NK Maribor. Între timp, Știința s-a mai despărțit de un jucător. După Raul Silva, Atanas Trică, Alexandru Mateiu, Zvonimir Kozulj, Pyry Soiri, David Sala și Jalen Blesa, a venit rândul lui George Cîmpanu să plece din Bănie. Extrema dreaptă va juca în sezonul viitor la UTA Arad, sub formă de împrumut. Cîmpanu se pregătește deja sub comanda lui Mircea Rednic. Jucătorul a mai fost cedat sub formă de împrumut, în 2023, la U Cluj, dar a doua parte a sezonului a petrecut-o în Bănie.

Cîmpanu are 125 de meciuri în Superligă, 15 goluri şi 9 pase decisive. A jucat 4 meciuri pentru Craiova în preliminariile Conference League.

La Universitatea mai este așteptat un atacant.

Cătălin Pasăre