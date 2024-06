Universitatea Craiova a transferat un fotbalist japonez: ,,Are un excelent simț și control al mingii”

A treia mutare a verii este prezentată într-un mod emfatic de Universitatea Craiova. Doljenii s-au înțeles cu un mijlocaș central, Takuto Oshima, primul japonez din istoria clubului. A fost remarcat în campionatul Poloniei de antrenorul Constantin Gâlcă, actualul manager al Ştiinței. În vârstă de 26 de ani, el a venit liber de contract de la Cracovia. Poate juca oriunde în axul central de la mijlocul terenului. În Europa mai are experiențe în fotbalul slovac, la Zupcany. În ultimul sezon a reușit un gol și două pase decisive în 31 de partide. Niponul este cotat la 550 de mii de euro de transfermarkt. ,,Suntem entuziasmați să anunțăm cel de-al 3-lea transfer important al Universității Craiova pentru acest sezon! La solicitarea managerului general, Constantin Gâlcă, care îl cunoaște bine și are mare încredere în el, Universitatea Craiova l-a transferat pe Takuto Oshima. Takuto Oshima este un mijlocaș defensiv de 26 de ani, foarte apreciat pentru atitudinea sa extraordinara, având următoarele caracteristici:

Viziune excelentă asupra jocului – Este capabil să anticipeze mișcările adversarilor și să intercepteze mingea eficient.

Distribuția precisă a mingii – Are o abilitate deosebită în a pasa mingea cu precizie.

Rezistență fizică și disciplină tactică – Poate să joace constant la un nivel ridicat pe tot parcursul meciului. Excelență tehnică: Cu un excelent simț și control al mingii, Oshima este așteptat să fie un jucător pivot în orchestrarea jocurilor noastre ofensive.

Este așadar o nouă piesă importantă a puzlle-ului din noua eră sportivă a Științei. Mult succes, Takuto Oshima! Hai Știința! Împreună, reînviem spiritul Campioanei unei mari iubiri!”, a anunțat site-ul oficial al clubului. Portarul Silviu Lung Jr. (34 de ani) și extrema Carlos Mora (23 de ani) sunt celelalte două achiziții ale verii.

Se pare că oltenii vor prezenta în curând și transferul lui Luis Paradela (27 de ani). Internaționalul cubanez vine printr-un împrumut valabil pentru un sezon. Potrivit Digisport, Mihai Rotaru va plăti 140.000 de euro. Dacă oltenii vor să definitiveze mutarea, vor trebui să le mai achite alte 187.000 de euro celor de la Saprissa (Costa Rica). Paradela joacă extremă stângă, dar poate evolua și în spatele vârfului.

Cătălin Pasăre