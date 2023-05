Un protestatar CEO intră în greva foamei! Florin Cimpoieru: Proteste pentru ticăloșiile caselor de pensii!

Unul ditre protestatarii CEO, Daniel Dănilă, care a ieșit la pensie în 2022, pe caz de boală, va intra în greva foamei. Acesta a fost alături de Sindicatul Solidaritatea, Energia Rovinari, sindicatele CEO din Dolj, și sindicatele din Jilț, protestând doi ani de zile împotriva Guvernului și CEO pentru neaplicarea Legii 197.

Și-a depus cerere la Casa de Pensii Gorj, din martie!

Astăzi, acesta a făcut următorul anunț: ”Luni 15.05.2023 voi cere audienta la D-na Director a Casei de Pensii Gorj careia ii voi cere lamuriri cu privire la cererea depusa pe 28 Martie 2023 pe Legea 197/2021.Daca pana pe data de 16.05.2023 nu voi primi decizia imi voi atarna de gat pancarda cu Greva Foamei si nu voi iesi decat in pensie sau țeapăn!”.

”Nu mai suport să fiu mințit de la o zi la alta.Am luat decizia să fac acest protest extrem în fața Casei de Pernsii Gorj”, a mai spus acesta.

Ticăloșia caselor de pensii: Nu mai pun nicio rezoluție pe dosarele de pensionare

Vicepreședintele Sindicatului Termo Energia Craiova II, Florin Cimpoieru: ”De luni, unul dintre cei din Piața, Danilă Daniel ( iesit la pensie pe caz de boală ), intentionează sa intre in greva foamei la Casa de pensii deoarece ,desi a depus din nou dosarul de pensionare normală din 28 martie (!!) , cei de acolo ,

REFUZĂ să ii dea dosarul cu ,,respins” sau ,,acceptat”.

La fel se intâmplă si in Dolj.

Era octombrie 2022.

Politrucii aserviti PNL-PSD din fruntea Casei de pensii nu aplicau legi. Ei le ,, interpretau” !

In totală bătaie de joc si umilire a miilor de salariați CEO.

Acum, există o Decizie a ICCJ , complet lămuritoare , obligatorie pentru instanțe si in care este introdus un termen juridic : ,, Ope legis ” = expresie latina folosita pentru a reda ideea ca anumite obligatii, drepturi, consecinte juridice iau nastere direct (!) , in temeiul prevederilor legale, fara a mai fi nevoie de intocmirea unui act ori de pronuntarea unei hotarari (!!) . Decizie motivată, in care se specifică foarte simplu si clar : In conditiile legii , se iese mai devreme la pensie cu 13 ani INDIFERENT de grupa de muncă in care a fost incadrarea facuta sau de plata vreunei contributii. Asta ,ca explicatie a termenului din legea 197 – ,, PRIN EXCEPTIE ” (!!).

Cu toate acestea…in continuare, aservitii politic ai Casei de pensii ,isi asumă abuzul si ticălosia de a interpreta , ei, cu de la sine putere , INTERESAT , o DECIZIE A ICCJ a României !

De ce asta ? Pentru că este ordin politic psd-pnl. Si pentru că se poate , pt ca ,, asa vrem noi ” !

Si cine sa-i contrazică !?