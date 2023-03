Un polițist pensionar din Mehedinți, promovat consilier-director în Consiliul de Supraveghere al CEO

Liviu Negrea, considerat pe când era în funcție drept unul dintre cei mai experimentați polițiști din județul Mehedinți, ar urma să fie promovat la Complexul Energetic Oltenia. Polițistul pensionar ar urma să ocupe o funcție nouă în Consiliul de Supraveghere al companiei, spun surse din CEO, fiind vorba despre poziția de consilier director în CS. Acesta ar activa în secretariatul CS-ului, acum fiind făcute diligențele pentru acest post.

Noua conducere a CEO vrea un polițist la vârful companiei pentru a lupta astfel cu mafia din cadrul societății. Asta se vehiculează pe holurile companiei după ce s-a auzit cine este polițistul care va ocupa o funcție nou creată în CS.

De altfel, Liviu Negrea era considerat de presă din județul vecin drept un fel de Dan Antonescu de Mehedinți. ,,Comisarul-șef Liviu Negrea a lucrat zeci de ani ca ofițer specialist în cadrul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Mehedinți. Și și-a făcut meseria, ca la carte, cu drag și pasiune. Polițistul Negrea e as în prinderea tâlharilor, violatorilor și criminalilor, este un fel de Dan Antonescu de Mehedinți”, titra un ziar local când Negrea a fost promovat la vârful postului de poliție Vânju Mare.

Pentru necunoscători, Dan Antonescu e un comisar celebru de la Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei, ieșit la pensie, care prezintă la televizor modul polițienesc de rezolvare a unor dosare înfiorătoare de crimă, viol sau tâlhărie. Postul de comandant al Poliției Vânju Mare era, de altfel, considerat atunci o pălărie prea mică pentru un comisar-șef de talia lui Liviu Negrea.

Cert este că Negrea își face bagajele să vină la Gorj iar asta demonstrează că noul manager are o altă strategie pentru a lupta cu neregulile din companie.

A.S.