Un miner de la Cariera Lupoaia mai avea 22 de zile până la pensionare, însă nu i-a mai fost prelungit contractul de muncă. ,,S-au îmbătat și probabil jucau țintarul cu noi!”

Aproximativ 40 de foști salariați ai Complexului Energetic Oltenia au protestat, luni, în fața sediului companiei din Tg-Jiu, după ce au fost anunțați telefonic că, începând cu data de 1 iulie a.c., nu le-au mai fost prelungite contractele de muncă. Aceștia au muncit, în ultimii doi ani, în cadrul exploatărilor miniere de la Lupoaia și Roșiuța, fiind printre cei 1.800 de salariați angajați pe perioadă determinată. CEO a comunicat, la finele săptămânii trecute, că ,,un număr de 124 angajați nu vor beneficia de prelungirea contractelor de muncă pe perioadă determinată”, iar aceștia sunt cei care ,,au înregistrat abateri disciplinare, absențe nemotivate, concedii fără plată sau care nu și-au însușit aptitudinile profesionale necesare”. Cei care au participat la protest au declarat că nu au avut astfel de probleme și spun că nu au primit alte explicații în legătură de decizia de a nu li se prelungi contractele de muncă. Oamenii sunt disperați și au mărturisit, cu lacrimi în ochi, că au situații familiale grele, cu copii minori în întreținere, iar salariul de la CEO era singurul lor venit.

,,Sunt oameni cu doi-trei copii, întreținători de familii, cazuri sociale și îi lasă pe drumuri?”

Inginerul Mitică Iosu, maistru la Cariera Lupoaia, i-a însoțit pe oameni în fața sediului CEO și a declarat că, începând de luni, din echipa sa de șapte muncitori a rămas cu doar trei și nu știe cum își va putea desfășura activitatea.

,,Motivul pentru care suntem, azi, aici este acela că nu le-au mai prelungit contractele individuale de muncă oamenilor, i-au dat afară fără niciun criteriu, fără să consulte vreun șef de sector, niciun maistru, niciun adjunct șef sector, pe nimeni. Au luat decizii cum au vrut. Ieri (duminică – n.r.) la ora 13,30 am fost sunat de șeful de sector să iau un pix și să notez oamenii pe care de a doua zi să nu-i mai pontez. I-am spus că asta e echipa mea. Eu mâine pentru cine mai vin la serviciu? Sunt oameni fără abateri, oameni cu familii, cu doi-trei copii, întreținători de familii, cazuri sociale și îi lasă pe drumuri? Până în alegeri au făcut 30 de angajări la Cariera Roșiuța. Adică în urmă cu o lună s-au făcut angajări, iar acum pe oamenii ăștia îi dă afară? Nu se poate așa ceva”, a afirmat inginerul Iosu.

,,Pentru 22 de zile nu pot să ies la pensie din cauza la niște neghiobi”

Viorel Vîrlenuță mai avea nevoie doar de 22 de zile pentru a se pensiona. Bărbatul are 58 de ani și susține că, potrivit noilor reglementări legislative în domeniul pensiilor va trebui să muncească încă șapte ani.

,,Pe 22 iulie eu băgam dosarul de pensie. Nu-l mai pot băga. Acum trebuie să muncesc, pe noua mizerie a pensiilor pe care au scos-o șarlatanii PSD-PNL, încă șapte ani. Am 58 de ani. Cine mă mai angajează pe mine? Sunt într-o postură ingrată. Muncesc în minerit de 15 ani. Am muncit în subteran, am muncit în siderurgie și am 15 ani de grupă specială, alți 14 ani de grupă normal, plus alți șase ani în foraje petroliere. Am lucrat greu la viața mea. Sunt bolnav, am artroze. Mă duceam la muncă și strângeam din dinți. Le-am spus șefilor de sector că mai am nevoie de 22 de zile, însă degeaba. S-au întâlnit, s-au îmbătat și probabil jucau țintarul cu noi, la un restaurant din Motru. E domnul director Slejuc, cu domnul Sora, cu Arjoca de la sucursală. Eu sunt mecanic pe excavator, sunt sudor calificat cu atestat. Se vaită cu nu au meseriaș și mă dai afară? Ieri (duminică –n.r.) am fost sunat. Eram la Bala la nămoale și mi-a sărit nămolul de pe mine și nevastă-mea a leșinat și am ajuns s-o țin pe brațe. Pentru 22 de zile nu pot să ies la pensie din cauza la niște neghiobi. După 13 ani de muncă în Italia am venit aici, că am zis că e bine în țara mea și după doi ani m-au aruncat în stradă”, a declarat fostul angajat al CEO.

,,Directorul Slejuc a făcut lista neagră!”

Vîrlenuță a cerut explicații șefilor din mineritul motrean, însă a fost pasat de la unul la altul.

,,Conducerea de acolo sunt niște lași. Am fost peste ei și au spus că nu știu nimic. Am fost la șefii lor și ne-au trimis la directorul Slejuc despre care au spus că el a luat deciziile la Lupoaia.

Domnul Slejuc a ales toți oamenii pe lista neagră. Practic au luat un excavator și l-au făcut praf. Au distrus toate schimburile de la un excavator, nu mai poate lucra fără oameni. N-au cum funcționa cu doi oameni, când fluxul ar trebui să fie de 12-15 oameni”, a adăugat Viorel Vîrlenuță.

Trebuie precizat faptul că…

… Directoratul CEO a decis, vineri, să prelungească doar cu trei luni contractele de muncă ale celor 1.800 de salariați angajați pe perioadă determinată.

Compania a anunțat că renunță la 124 de salariați dintre aceștia. Este vorba despre cei care ,,au înregistrat abateri disciplinare, absențe nemotivate, concedii fără plată sau care nu și-au însușit aptitudinile profesionale necesare”.

Mai mult, în ultimele săptămâni, tot mai multe voci au vorbit despre faptul că administrația ar putea decide intrarea, pentru una-două zile, în concedii fără plată, pentru a asigura fondul de salarii necesar pentru angajații pe perioadă determinată.

Claudiu Matei