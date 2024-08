Un liceu din Târgu Jiu va purta denumirea istorică a marelui general gorjean Ioan Culcer

La sugestia domnului primar Marcel Romanescu și demersurile întreprinse de conducerea Liceului Tehnologic Nr. 2 din Târgu Jiu, Ionuț Berca – director și Codruța Nicoleta Bîzocu – director adjunct, sprijiniți de profesorul drd. Andrei Popete Pătrașcu și de conducerea Inspectoratului Școlar Gorj, începând cu data de 1 septembrie 2024, această unitate școlară va purta denumirea istorică a marelui general gorjean Ioan Culcer (1853 – 1928).

La 20 august 2024, și nu la 29 iulie așa cum spun unele surse pe internet, s-au împlinit 171 de ani de la nașterea marelui general gorjean Ioan Culcer, al patrulea băiat din familia renumitului medic Dimitrie Culcer, venit din Ardeal, și al gorjencei Anica Oteteleșeanu. Cu acest prilej, miercuri, 21 august 2024, profesorul drd. Andrei Popete Pătrașcu, sprijinit de conducerea Liceului Tehnologic Nr. 2, a organizat în holul principal al unității școlare, cea mai mare expoziție documentară dedicată ilustrului general gorjean Ioan Culcer intitulată „Generalul Ioan Culcer – reprezentant al elitei militare românești”, datorată și atribuirii numelui Generalului Ioan Culcer, începând cu anul școlar 2024-2025, Liceului Tehnologic Nr. 2 din Târgu Jiu.

Așadar, miercuri, 21 august 2024, începând cu ora 16:00, o sală de clasă de la parterul liceului s-a umplut de cadre didactice și elevi, la care s-au alăturat colonelul de jandarmi (r.) Mihai Culcer și soția sa, strănepoți ai generalului Culcer, o delegație de la Cultul Eroilor Gorj, alcătuită din: col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, col. (rtr.) Gigi Bușe, col. (rtr.) Vasile Munteanu (și președinte al Filialei Gorj a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate), prof. dr. Elena Cornoiu, ing. Dan Toropu, documentaristul Dorin Brozbă și o delegație a A.N.C.M.R.R. Gorj „General Ioan Culcer”, alcătuită din: col. (r.) Emanuel Bărbulescu, col. ing. (r.) Eugen Tîlvescu, col. (r.) Vâlceanu Ion-Viorel (și președinte la Arca Lex), lt. col. (r.) Eduard Dinuță și Onescu Daniel.

Cei doi directori, Ionuț Berca și Codruța Nicoleta Bîzocu au povestit cum au ajuns, după ani de căutări, la această identitate a unității școlare din curtea Inspectoratului Școlar Gorj. Doamna Bîzocu a spus că la sugestia domnului primar Marcel Romanescu au ales ca patron spiritual pe renumitul general gorjean Ioan Culcer, despre care au obținut multe informații prețioase de la profesorul de istorie gorjean, Andrei Popete Pătrașcu, care pregătește o teză de doctorat despre generalul Ioan Culcer și a adunat, în decursul ultimilor ani multe informații, documente certe și obiecte personale ale acestui ilustru general și om politic gorjean. „Suntem încântați de alegerea făcută și că s-au legat așa de bine lucrurile, că întreaga comunitate ne sprijină, iar domnul profesor Andrei Popete Pătrașcu, deși este la București, ne-a fost de un real sprijin, iar astăzi a organizat o interesantă expoziție documentară, unicată în Gorj, din care, o mare parte va rămâne în liceul nostru”, a spus, cu mândrie, doamna director adjunct.

Domnul director Ionuț Berca ne-a invitat pe holul principal al liceului, pentru a ne bucura cu toții de această expoziție, unde sunt expuse decorații, medalii, diplome, brevete, scrisori și alte obiecte inedite care au aparținut acestui mare lider militar, fiecare piesă expusă punând în valoare realizările generalului Culcer în slujba țării, și de informațiile primite de la organizator și de la strănepotul generalului.

Domnul profesor drd. Andrei Popete Pătrașcu, moderatorul acestei activități, în cuvântul său de deschidere a evenimentului: sărbătorirea a 171 de ani de la nașterea marelui general gorjean Ioan Culcer și atribuirea numelui său prestigioasei unități școlare Liceul Tehnologic Nr. 2 din Târgu Jiu, a spus: „Este o onoare deosebită pentru toate cadrele didactice de la această unitate de învățământ, pentru toți care simt și gândesc românește, pentru că așa cum îmi place mie să afirm, cine are ochi de văzut, cine are urechi de auzit, dar mai ales inimă cu care să simtă, nu poate să nu vibreze la dimensiunea reală și înaltă acolo unde a trăit, a simțit și și-a închinat întreaga viață armatei române și poporului român, generalul gorjean Ioan Culcer. Salutăm inițiativa conducerii acestui liceu pentru a da numele generalului Ioan Culcer, un nume istoric, care va dăinui peste veacuri. Cred că e de bun augur și prin aceasta, generalul gorjean Ioan Culcer primește locul pe care de mult timp îl merita, și aici la Târgu Jiu”.

Despre personalitatea sa, despre cariera militară și viața politică a generalului Ioan Culcer, și nu numai, a vorbit strănepotul generalului, col. (r.) de jandarmi, Mihai Culcer. Acesta a spus că Generalul Ioan Culcer s-a născut la Târgu Jiu la 20 august 1853. A urmat câteva clase elementare la Tg. Jiu, iar tatăl său, doctorul Dimitrie Culcer, a fost promovat medic șef al capitalei și a trebuit să se mute cu familia la București, când Ioan avea doar 10 ani. A continuat studiile în capitală la un pension, apoi din vara anului 1870, urmând exemplul fratelui său Vladimir, a devenit cursant al Școlii Militare din București – Secțiunea Ofițeri de Artilerie și Geniu, iar la 1 iulie 1873 a fost înaintat sublocotenent în arma geniu și repartizat la Batalionul Geniu București (unic la acea vreme). Ofițerul Ioan Culcer a studiat la Școala Politehnică din Paris și Școala de Aplicație pentru Artilerie și Geniu, de la Fontainebleau, iar de numele său se leagă, sub comanda generalului belgian Brialmont, realizarea sistemului de fortificații din jurul Bucureștiului, linia de apărare Focșani-Nămoloasa-Galați, iar mai târziu fortificarea capului de pod de la Cernavodă. Generalul gorjean Ioan Culcer a fost unul dintre eminenții ofițerii de geniu ai Armatei Române, comandant de mari unități militare, Secretar General al Ministerului de Război, profesor militar la Școala Superioară de Război timp de 15 ani, Guvernator al Cadrilaterului, comandant al Armatei I, Ministru al Lucrărilor Publice, dar și primul Președintele Asociației Generale a Ofițerilor în Rezervă și Retragere.

A fost decorat cu numeroase medalii și distincții românești și străine. Răpus de o boală incurabilă, a încetat din viață în cea de-a 15 zi a lunii septembrie 1928, într-un sanatoriu din capitală, iar la dorința sa și a rudelor apropiate a fost adus și înmormântat, trei zile mai târziu, la 18 septembrie 1928, cu înalte onoruri militare, în Cimitirul Eroilor din Târgu Jiu. Mai multe detalii despre viața și activitatea generalului gorjean Ioan Culcer, le voi prezenta într-un material separat.

Domnul profesor drd. Andrei Popete Pătrașcu a făcut prezentarea expoziției cu lux de amănunte pentru fiecare exponat, demonstrând celor prezenți și nu numai, că aceasta este cea mai valoroasă expoziție documentară din România dedicată generalului gorjean Ioan Culcer.

Domnul colonel (rtr.) dr. ing. Walter Loga, președintele Filialei Gorj „Tudor Vladimirescu” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” a felicitat conducerea liceului pentru alegerea făcută, Generalul Ioan Culcer. „Rog conducerea liceului ca toate cadrele didactice și elevii acestui liceu să cunoască personalitatea generalului Culcer. Este o obligație pe care v-ați asumat-o”. În încheiere, a spus că a fost elevul acestui liceu timp de 5 ani de zile, că examenul de bacalaureat l-a dat în uniformă de elev, și toți l-au luat, iar la facultate doar trei elevi nu au intrat.

Domnul colonel (r.) Emanuel Bărbulescu, președintele Filialei Gorj „General Ioan Culcer” a A.N.C.M.R.R., filială care din anul 2007, are această denumire, de care m-am ocupat personal pentru atribuirea acestui nume, fiind secretarul executiv, a spus că în anul 2007, filiala gorjeană a A.N.C.M.R.R. și-a schimbat denumirea din „General Ion Dragalina” în „General Ioan Culcer”. „Activitățile noastre au fost multiple, dar toate sub egida Ministerului Apărării Naționale și emblema «Generalului Ioan Culcer». Din anul 2001, Corpul 1 Armată a purtat denumirea de „General Ioan Culcer. Deie Domnul ca numele «Generalului Ioan Culcer» să figureze permanent pe frontispiciul colegiului dumneavoastră”, a încheiat domnul colonel (r.) Emanuel Bărbulescu.

Profesorul drd. Andrei Popete Pătrașcu a spus că: „Astăzi a fost un moment unic și festiv care s-a desfășurat la Liceului Tehnologic Nr. 2 din Târgu Jiu, iar Generalul Ioan Culcer merita cu prisosință această onoare ca o instituție importantă de învățământ liceal din Târgu Jiu să-i poarte numele din această toamnă, mai precis de la 1 septembrie 2014. Să fie de bun augur pentru toate cadrele didactice și pentru toți elevii acestei școli”.

„Astăzi, am trăit împreună un moment unic, un moment de profundă emoție și mândrie, în care trecutul și prezentul se întâlnesc într-o ceremonie deosebită, ce va marca o nouă etapă în viața școlii noastre. În aceste clipe, ne-am adunat nu doar pentru a celebra o schimbare de nume, ci pentru a onora tradițiile, valorile și istoria care au modelat acest lăcaș de educație și cultură gorjeană (târgujiană), de-a lungul anilor. Fiecare zid al acestui liceu, fiecare sală de clasă și fiecare hol au fost martorii nenumăratelor vise, aspirații și realizări. Astăzi, când școala noastră primește un nou nume, LICEUL TEHNOLOGIC „GENERAL IOAN CULCER”, TÂRGU JIU, nu renunțăm la trecut, ci îl ducem mai departe, cu recunoștință și respect. Este o clipă care ne leagă de cei care au fost înaintea noastră și ne încurajează să privim cu încredere spre viitor. Cu inima plină de emoție și sufletul vibrând de mândrie, ne angajăm să ducem mai departe moștenirea acestui loc și să ne ridicăm la înălțimea numelui pe care îl vom purta cu onoare. Fie ca această schimbare să fie începutul unei noi ere de excelență și dedicare, care să inspire generațiile viitoare, așa cum și noi suntem astăzi inspirați de cei care au fost aici înaintea noastră. Să pășim împreună în această nouă etapă, cu inima deschisă și cu gândul la tot ceea ce putem realiza, uniți în spiritul acestui loc care, de astăzi, poartă un nou nume, LICEUL TEHNOLOGIC „GENERAL IOAN CULCER” TÂRGU JIU, dar aceeași misiune de a forma caractere puternice și minți luminate. Astăzi am înțeles cât a contat, contează și va conta numele ales pentru liceul nostru. Suntem mândri, suntem onorați dar și motivați ca prin tot ceea ce facem să purtăm cu cinste acest nume care să devină renume”, a spus, în încheiere, domnul director Ionuț Berca.

Au fost momente emoționante, vibrante, pline de energie pozitivă și rezonanță la festivitatea schimbării denumirii acestui liceu în LICEUL TEHNOLOGIC „GENERAL IOAN CULCER” TÂRGU JIU.

Col. (rtr.) Gigi Bușe, Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR