Un exemplu de succes: Raul Alexandru, tânărul rom care a demonstrat că perseverența și ambiția pot învinge orice barieră

Numele lui este Raul Alexandru, are 18 ani și deja a pornit cu dreptul pe drumul spre o carieră de succes. A absolvit cu brio examenul de Bacalaureat după ce a urmat studiile liceale la Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu. Din toamnă, tânărul va începe studiile universitare la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.

Un viitor medic cardiolog de succes! Asta va deveni peste numai câțiva ani tânărul târgujian Raul Alexandru care a fost admis la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” Timișoara. Are 18 ani, nu se teme să recunoască faptul că este de etnie romă și prin perseverența sa vrea să ofere un exemplu familiilor de romi și copiilor acestora. Mesajul său este: ,,educați-vă copiii, dați-i la școală, asigurați-le un viitor pentru că ei pot să reușească și să performeze într-o meserie de succes!”.

Studiile gimnaziale le-a urmat la Școala ,,Sfântul Nicolae” Târgu Jiu, iar ulterior liceul l-a făcut la CNTV. A terminat studiile liceale cu media 9,20, a obținut nota 10 la proba de Biologie la Bacalaureat, iar de toate aceste realizări Raul Alexandru este extrem de mândru și este dovada că, prin determinare și efort susținut, orice vis poate deveni realitate.

Modelul său, neurochirugul Leon Dănăilă

Deși locuiește alături de familia sa în cartierul Obreja din Târgu Jiu, tânărul a fost și este susținut de tatăl său în continuarea studiilor, precum și de bunicii săi care i-au fost mereu alături și i-au promis că îl sprijină să își realizeze orice vis. Ca model în alegerea studiilor universitare, respectiv medicina, i-a fost cunoscutul neurochirurg Leon Dănăilă. ,,De când am intrat la liceu, am vrut să studiez medicina. Este o meserie nobilă și vreau să devin specialist în cardiologie. Genialul neurochirurg Leon Dănăilă este un model pentru mine prin performanțele sale în domeniul medicinei și prin simplitatea sa ca om. Sunt de etnie romă și, conștient fiind de provocările cu care se confruntă comunitatea mea, doresc să transmit un mesaj de încurajare pentru toți tinerii romi. Vreau să le arăt că educația este calea cea mai sigură și puternică pentru a ne construi un viitor mai bun. Educația este esențială pentru dezvoltarea fiecărei persoane și reprezintă un factor cheie în combaterea sărăciei și a discriminării. Pentru copiii romi, educația nu doar că deschide oportunități de carieră și dezvoltare personală, dar contribuie și la schimbarea percepțiilor și la combaterea stereotipurilor negative. Din păcate, copiii romi se confruntă adesea cu multiple obstacole în calea educației, de la sărăcie și marginalizare, la discriminare și acces limitat la resurse. Aceste bariere pot duce la abandon școlar sau la rezultate educaționale slabe, perpetuând astfel ciclul de excluziune socială. Însă, prin eforturi comune din partea comunităților, a instituțiilor de învățământ și a guvernului, aceste obstacole pot fi depășite. Este important să subliniem rolul familiei și al comunității în susținerea copiilor la școală, încurajându-i să-și urmeze visurile și să depună efort în educația lor. Un alt aspect crucial este crearea unor programe educaționale și de suport adaptate nevoilor specifice ale copiilor romi, care să le ofere șanse egale de a reuși. Eu, Raul Alexandru, sunt dovada că orice tânăr rom poate realiza ceea ce și-a propus, indiferent de dificultățile întâlnite pe drum. Prin educație, voi reuși să îmi construiesc un viitor promițător în domeniul medicinei. Această realizare nu este doar a mea, ci și a celor care m-au sprijinit și au crezut în potențialul meu. Mesajul meu pentru toți tinerii romi este clar: nu renunțați la educație! Învățătura este cheia care vă poate deschide ușile spre un viitor mai bun, spre respect și demnitate. Educația nu este doar un drept, ci și o responsabilitate, și trebuie să luptăm pentru a ne asigura că fiecare copil rom are acces la ea. Faptul că cei de etnie romă sunt uneori marginalizați, chiar dacă au o minte sclipitoare, are un impact major asupra tinerilor din această etnie.

Doresc să ajung un doctor de succes, o să studiez la potențialul meu maxim și garantat o să mă întorc în acest oraș. De mic copil mi-am dorit să ajung aici. Unii au crezut în mine, alții nu, dar eu nu m-am oprit din a visa să ajung cineva. Sper ca povestea mea să ajungă la cât mai mulți dintre voi și să vă inspire să continuați să luptați pentru visurile voastre. Viitorul este al nostru, al tinerilor. Trebuie doar să ne dorim cu adevărat să îl construim!”, a declarat târgujianul Raul Alexandru, pentru cotidianul ,,Gorjeanul”.

Izabella Molnar