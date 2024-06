Ultimul test înainte de EURO

Selecționerul Edward Iordănescu și Ianis Hagi au prefațat disputa cu Liechtenstein. Meciul din această seară reprezintă ultima partidă de verificare înainte de EURO 2024 și va începe la ora 21.00. Confruntarea are loc pe Stadionul ,,Steaua” din București. Antrenorul principalei echipe de fotbal din țară vrea ca fanii să fie prezenți în număr cât mai mare la arenă și să-și susțină favoriții. ,,Înainte de orice, cred că trăim momente foarte frumoase, unice. Simțim asta, suntem foarte capacitați și responsabili, după foarte mult timp fotbalul românesc va fi din nou la nivel înalt, România va fi reprezentată. Prin tot ce au făcut acești băieți, în primul rând ne-am recâștigat orgoliul național la nivel de sport, după foarte mult timp. Cu siguranță, vom fi mai puternici dacă suporterul va fi total pentru echipa națională, așa cum a fost de multe ori în istorie. Trebuie să ne bucurăm de ce avem, conștienți că trebuie să ne creștem în continuare nivelul. Ne dorim să avem mai multă consistență în joc, un ritm mai bun, mai multă intensitate. Sunt elemente pe care le atragem de la zi la zi. Am fost sincer total cu dumneavoastră când v-am spus că nu am avut încă ritmul de competiție, dar ne-am asumat treaba asta. Sunt sigur că la meciul de mâine vom avea un ritm mai susținut, intensitate mai bună, mai multă coerență, chimia jocului va funcționa mai bine. În Germania vom mai avea câteva zile de adaptare la mediu, temperatură, noua locație, iar la ora jocului cu Ucraina să fim la turație maximă și să oferim cea mai bună versiune a noastră”, a declarat Iordănescu. Ianis Hagi a spus că jucătorii sunt pregătiți să treacă de faza grupelor la EURO. Fiul marelui Gheorghe Hagi a mai declarat că el și coechipierii se simt privilegiați să reprezinte România la un turneu final de seniori. ,,Eu și colegii mei avem nu doar experiența turneului final din 2019, dar și experiență internațională destul de mare, meciuri în Europa League, Champions League. Într-adevăr, un Campionat European de seniori este de două ori mai mare, dar avem experiență și cred că știm să gestionăm un Campionat European și tot ce presupune: antrenamente, ședințe, presă, interviuri și altele. Cred că suntem într-o poziție mai bună decât orice jucător român, fiind printre cei 26 convocați de Mister. Eu o văd ca pe o bucurie, acum începem să culegem roadele după toată munca depusă de mici copii. Noi, deocamdată, avem doar un rezultat la echipa mare. Într-adevăr, la tineret au fost două calificări, plus participarea ca gazdă. Acolo putem vorbi despre o generație, dar la echipa mare deocamdată nu ne putem numi așa. Trebuie să avem mai multe succese împreună, iar după ce vom ajunge la turneele finale, să facem rezultate cât mai bune acolo, atunci vom putea discuta despre a fi o generație. Realist, obiectivul este să ieșim din grupe”, a afirmat Hagi. Mai mulți jucători din prima reprezentativă acuză probleme medicale în acest moment. Lotul final pentru EURO 2024 ar putea suferi modificări, a recunoscut Edward Iordănescu.

Cătălin Pasăre