Ultimele amicale înainte de debutul în Liga Florilor: Nivelul nostru trebuie să fie mai ridicat

CSM Târgu Jiu se pregătește pentru ultimul turneu amical înainte de startul sezonului competițional. Echipa gorjeană va merge la Brașov pentru două jocuri amicale, într-o competiție de verificare tip Final 4. Fetele pregătite de Liviu Andrieș și Andrei Enache vor evolua vineri, de la ora 17.00, împotriva echipei Măgura Cisnădie.

În funcție de rezultatele din prima zi, gorjencele vor juca sâmbătă cu gazdele de la Corona Brașov sau cu SCM Râmnicu Vâlcea. Andrei Enache a declarat, înainte de această deplasare, că staff-ul vrea să vadă o creștere în jocul echipei.

,,Din punct de vedere fizic, cred că suntem la un nivel bun. Din punct de vedere al jocului și al organizării, încă mai avem de lucru, încă mai avem de pus la punct anumite trasee și sper ca, până la debutul campionatului, să reușim să reparăm anumite lucruri care încă nu funcționează și am convingerea că împreună cu fetele, cu Liviu Andrieș, cu toți care suntem aici, o să reușim să ne capacităm și să atingem cel mai bun nivel al nostru la momentul începerii campionatului. Este un turneu destul de puternic, echipe de un alt calibru față de ultimele două jocuri amicale, urmărim ca și nivelul nostru să fie mai sus, urmărim ca numărul greșelilor neforțate, care a fost unul destul de mare la ultimele două partide, să fie mult mai mic, pentru că, repet, au fost destul de multe greșeli, iar ritmul pe care noi îl avem și agresivitatea în apărare să fie mult mai sus”, a spus antrenorul secund de la CSM.

Laura Moldovan a revenit alături de fete după o intervenție chirurgicală, dar mai are până va evolua în meciurile oficiale. Interul echipei gorjene a declarat că mai este nevoie de timp până când echipa se va omogeniza, dar sunt destule semne îmbucurătoare până în acest moment al pregătirii.

,,Sunt mai bine acum. Am avut o intervenție chirurgicală. Știu că s-a spus că am niște probleme medicale. Cam ăsta a fost motivul. Încerc să îmi revin. Nu vreau să mă grăbesc prea tare, pentru că țin la sănătatea mea și trebuie să am mare grijă. Sper că în trei săptămâni să fiu pe parchet, aptă de joc. Le-am văzut pe fete, și la meciurile amicale, și la antrenamente. Ele dau tot ce pot, se pregătesc. Într-adevăr sunt jucătoare noi și este foarte mult de muncă, se vede asta, și de afară, și cred că simt și ele și în teren. Trebuie să tragem mult mai mult și trebuie să fim mult mai atente tactic, atât în apărare, cât și în atac. Contează foarte multă atitudinea noastră, contează cum ne dăruim, contează ca echipa să se închege mult mai bine și să creeze conexiuni între jucătoare. Totul o să se vadă când începe campionatul. La amicale nu prea contează scorul. În momentul acesta, atmosfera este foarte bună în vestiar. Fetele noi s-au integrat destul de bine, deci nu cred că asta o să fie o problemă. Îmi doresc ca noul sezon să fie mult mai bun decât sezonul trecut. Îmi doresc ca noi, ca echipă, să nu mai ajungem în situația în care am fost anul trecut și să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat”, a spus Laura.

CSM Târgu Jiu debutează în campionat săptămâna viitoare. Primul meci din Liga Florilor are loc în deplasare, la Gloria Buzău.

Cătălin Pasăre