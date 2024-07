Ultima ședință a Consiliului Director al UZPR a pus la punct detaliile legate de desfășurarea Adunării Generale de alegeri

Ultima ședință de Consiliu Director din actualul mandat al conducerii UZPR a avut loc luni, 15 iulie. Au participat, cu prezență fizică și online, toți membrii Consiliului Director, iar invitați au fost Dan Constantin, președinte al Comisiei de Atestare Profesională, și Emil Stanciu, membru al Comisiei de modificare a Statutului UZPR.

În deschiderea ședinței, președintele Sorin Stanciu le-a mulțumit membrilor Consiliului Director pentru toată activitatea pe care au desfășurat-o, uneori în fața unor situații complicate. „Am lucrat împreună cu folos”, a spus Sorin Stanciu, care a adăugat că sunt puse la punct toate detaliile desfășurării în cele mai bune condiții a Adunării Generale pentru alegerea președintelui și a viitoarelor structuri de conducere ale Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, pe 20 iulie 2024.

Mădălina Corina Diaconu, secretar general al UZPR, a detaliat etapele desfășurării Adunării Generale, care va avea loc cu vot deschis, așa cum prevede Statutul actual al Uniunii, menționând și faptul că pe site-ul uzpr.ro pot fi consultate, alături de CV-urile celor șase candidați la funcția de președinte al UZPR, și proiectele de management ale acestora, astfel încât toți membrii UZPR să poată fi la curent cu ce își propun cei care doresc să conducă UZPR în următorii patru ani. „Este obligatoriu ca această Adunare Generală să aibă loc”, a spus Cornel Cepariu, președinte al Filialei Bacău. La rândul său, Iuliana Gorea Costin a punctat faptul că „avem obligația de a ne asigura că Adunarea Generală se desfășoară în deplină legitimitate”. Și Răzvan Onesa, președinte al Filialei TVR, a menționat faptul că „mergem la Adunarea Generală cu gândul de a construi, de a ne uni forțele pentru a merge mai departe”.

Mircea Pospai, președinte de onoare al Filialei Craiova, membru UZPR din 1974, a spus că, în opinia sa, „aceasta este prima Adunare Generală cu alegeri pe deplin democratice”.

Cine sunt candidații la funcția de președinte UZPR

1. Claudius DOCIU, este președintele Filialei Prahova a UZPR, alături de care a inițiat proiecte și parteneriate importante și a făcut parte în ultimii patru ani din Consiliul Director al Uniunii. A debutat în anii ’90 la săptămânalul „Ploieștii” și a colaborat în calitate de corespondent la publicațiile „Ultimul Cuvânt” și „Ziua”. În radio a debutat la PRO FM Ploiești, unde a lucrat mai mult de zece ani, și la Radio Contact, WYL FM (redactor-șef) și Realitatea FM. De asemenea, a realizat emisiuni pentru PRO TV Ploiești și Antena 1 Ploiești. În prezent deține compania DADA MEDIA CONSULTING, fondată în 2017, specializată în transmisii live și producții tv și este producător general al DADA TV, ale cărei emisiuni pot fi urmărite online, dar și pe cablu, în grila de programe a televiziunii regionale VPTV. Cu o experiență de peste trei decenii în presă, Claudius Dociu este un nume cunoscut publicului prahovean. Articolele publicate în ziarele locale și naționale, dar și emisiunile realizate la radio și la televiziune, îl recomandă drept unul dintre cei mai echilibrați jurnaliști ai momentului.

2.Simion-Petre CICHIRDAN, pictor, sculptor și jurnalist, născut la 21 februarie 1951 în Râmnicu Vâlcea, a fost inginer tehnolog-proiectant în cadrul Întreprinderii de Avioane Craiova (1977-1980), inginer-proiectant la Întreprinderea de Echipament Hidraulic Râmnicu Vâlcea (1981-1991). În 1990 devine membru fondator al Societății Inventatorilor din România și debutează ca publicist la ziarele „7 Zile”, „Experiment”, „Alternativa”, apărând în continuare în diverse alte publicații. Se remarcă prin articolele „Sculptură cibernetică” («Experiment» nr. 1 februarie 1990) și „Impas OPM” («7 Zile», aprilie 1990) în care sugerează o nouă linie de dezvoltare a artelor plastice și obligativitatea unui nou mod de organizare a producției și a muncii. În 1992 este numit director tehnic la SC Filmar SRL Râmnicu Vâlcea, unde creează o unitate de producție de mecanică fină și contribuie la înființarea postului tv «Vâlcea Unu» (dându-i și numele) cu care colaborează și astăzi. Un an mai târziu, înființează, SC INTOL SRL, cu expertize tehnice, inventică și producție artistică, și care cuprinde și Editura Intol-Press, fiind asociat unic, și în care funcționează și astăzi. Devine și membru al Societății Ziariștilor, Asociației Ziariștilor din Romania și al International Organization of Journalists. În anul 2008 înființează publicația lunară „CULTURA Vâlceană” unde este director fondator. În 2012 creează și conduce revista on line, cotidian-cultural, „Cultura Ars Mundi”.

3.FRĂSILĂ Petru, scriitor și jurnalist, fondator și administrator TELE M IAȘI (1990 -1991), TELE M Piatra Neamț (1995 – 2021), director Prima TV Iași și director Prima TV Neamț (2006 – 2021), fondator și administrator TELEMOLDOVA+ (2010 până în prezent), fondator și administrator SC RADIO M PLUS SRL Piatra Neamț (2006 până în prezent), fondator, administrator și editorialist Ziarul cotidian „Telegraful” din Piatra Neamț (1996 – 2000), membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 2014), membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (din 2020), membru în Consiliul Director și vicepreședinte al Clubului Presei din Turism – F.I.J.E.T. România (din 2018), membru A.R.C.A. – Asociația Română de Comunicații Audiovizuale (din 1995). A realizat primul duplex din istoria televiziunii post-decembriste, România – Republica Moldova (Iași – Chișinău 1991). A promovat prin intermediul televiziunii, ori de câte ori a avut ocazia, activitatea filialelor UZPR, având invitați coordonatori-președinți fie la evenimentele unde a participat, fie în studiourile ieșene. A promovat și a alocat spațiu de emisie evenimentelor UZPR, precum Gala Premiilor UZPR 2022, 2023, Seratele „Eminescu, jurnalistul”, EcoFest, Festivalul „Iulia Hașdeu”, lansări de carte și alte evenimente ale Filialelor UZPR.

4.Dumitru MANEA (pseudonim Miron MANEGA), născut la 27 iunie 1956 în Craiova, poet, scriitor, redactor, reporter sau fotoreporter al publicațiilor: „Anul 2000”, „Nostradamus”, „EUCHRONIA”, „Tinerama”, „Timișoara”, „Baricada”, „Phoenix”, „Kalende”, „Atitudinea”, „Linia întâi”, Șef de departament și realizator de emisiuni la postul de radio FUN-Radio, inițiator, realizator și director editorial al mai multor publicații. A publicat volume cu poezii, eseuri, piese de teatru și o monografie „ADRIAN COSTEA – cronica unei morți eșuate”, Editura NICO, 2014.

5.Sorin-Ștefan STANCIU, ziarist profesionist din 1992, cadru didactic la mai multe facultăți, din 1987 până în anul 2006, redactor șef / director la Ziarul „DIMINEAȚA” din București (1990 – 2000), Consilier de Stat al Președintelui României – Dl. Ion Iliescu (ian.2000 – dec.2004) și Dl. Traian Băsescu (ian.2005 – mai 2005), a lucrat în Secretariatul General al Guvernului (2007 – 2017), și consilier al ministrului Afacerilor Externe (2017 – iul. 2019). Membru UZPR din 1991, președinte al Comisiei de atestare profesională (1994 – 1999 și 2012 – 2016), vicepreședinte (2005 – 2009 și 2020 – prezent, actualul președinte interimar al UZPR.

6.RĂCĂNEL Petre, născut la 17 aprilie 1953 în București, scriitor, jurnalist, membru al Uniunii Jurnaliștilor Profesioniști din Romania din 2014, fondator și redactor la „Cronica Fundațiilor”, la „Cronica Timpului” afiliată la UZPR și UAP din 2014, fondator al revistei „Tribuna Pensionarului”, președinte S.C. Vivera Impex SRL (1994- 2020), vicepreședinte al Asociației Patronale Surse Noi Energie SUNE (2008 – prezent), președinte al Federației „Societatea Civilă Românească” (2010 – prezent). Este beneficiar al numeroase premii, distincții și diplome de excelență din partea unor importante instituții de stat și diplomatice, participant activ cu alocuțiuni la diverse cenacluri și serate literare, susținător al unor diverse proiecte ale asociațiilor culturale dedicate atât creației literare și jurnalismului cultural, cât și organizării de evenimente culturale, promovarea literaturii și limbii române.

CONVOCATOR

În conformitate cu Statutul UZPR (art. 33, pct. 2, lit. A), convoc ADUNAREA GENERALĂ pentru data de 20 iulie 2024, ora 12:00, în ședință cu prezență fizică. Adunarea se va desfășura în clădirea Casa Ecologiei a Universității Ecologice din București, Strada Doina Cornea, nr. 1, sector 1. Prezența la Adunarea Generală se va face în conformitate cu normele stabilite, de 1 delegat / 20 de membri.

ORDINEA DE ZI

1. Sinteza Rapoartelor de activitate pentru mandatul 2020-2024;

2. Prezentarea dosarelor candidaților la funcția de președinte al UZPR;

Supunerea la vot;

3. Președintele ales va prezenta propunerile pentru componența echipei de conducere (Consiliul Director, comisii de specialitate);

4. Supunerea la vot a tuturor propunerilor pentru structurile de conducere ale UZPR.

Semnează, Sorin Stanciu, președinte al UZPR.

Așadar, toți membrii UZPR așteaptă cu nerăbdare Hotărârile Adunării Generale din 20 iulie 2024.

– Col. (rtr.) Gigi Bușe,

Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți

a UZPR

(Sursa: Departamentul Comunicare)