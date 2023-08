Ucis în bătaie de vărul său. Începe judecata!

– ”Agresorul s-a urcat peste victimă şi a izbit-o cu capul de beton şi piatră, în repetate rânduri”

Începe judecata în dosarul în care un bărbat din comuna Bengești-Ciocadia a murit pe patul de spital după ce a fost bătut cu bestialitate. Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii martie. Anchetatorii au reţinut că inculpatul și victima erau consăteni şi rude mai îndepărtate – veri.

Săptămâna trecută, Tribunalul Gorj a decis că poate începe judecata. Judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecării dosarului.

„Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 177/P/2023 din 16.06.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, privind pe inculpatul Ciortea Valentin, în prezent reținut în Penitenciarul Craiova, jud. Dolj, trimis în judecată sub măsura arestului preventiv, pentru săvârșirea infracţiunii de omor prev. de art. 188 alin. 1 C.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii”, a decis Tribunalul Gorj, sentința nefiind contestată.

Scandalul a pornit pe fondul consumului de alcool. Cei doi se aflau la muncă într-o gospodărie din Bengești-Ciocadia, alături de alți consăteni.

„După servirea mesei de prânz, în timpul căreia s-au consumat băuturi alcoolice, persoanele prezente au reluat lucrul în gospodărie, iar, la un moment dat, a izbucnit un conflict între victimă şi inculpat, care a început să o lovească cu piciorul în zona capului şi a corpului, lovituri în urma cărora victima a căzut pe solul constituit din beton şi piatră, după care agresorul s-a urcat peste victimă şi a izbit-o cu capul de planul dur – beton şi piatră, în repetate rânduri”, potrivit rechizitoriului.

Bătaia a fost oprită de fratele agresorului. „Pentru încetarea actului de agresiune, a intervenit fratele inculpatului, care l-a luat pe acesta de pe victimă pe care a stropit-o cu apă pe faţă, pentru a-şi reveni din starea de inconştienţă provocată de loviturile aplicate de inculpat. Imediat după încetarea conflictului, inculpatul şi concubina acestuia au părăsit în grabă curtea locuinţei în care se aflau, iar martorul (…) a condus-o pe victimă la domiciliul acesteia”, mai notează anchetatorii.

Bărbatul a ajuns acasă în jurul orei 18:00. Mama și soția lui au observat că avea sânge în zona feţei, dar nu l-au întrebat ce i s-a întâmplat. Bărbatul a mers în cameră pentru a se odihni, fiind găsit de către soţie, a doua zi dimineață, în stare de inconştienţă, plin de sânge în zona feţei.

A fost chemată ambulanța, iar bărbatul a ajuns la spitalul din Novaci, apoi la Târgu Jiu, ulterior fiind transferat la Spitalul Județean de Urgență Craiova, fiind supus unei intervenţii chirurgicale. După două zile, bărbatul s-a stins din viață din cauza leziunilor traumatice craniene grave suferite în urma loviturilor primite.

Inițial, inculpatul a susţinut că a lovit-o pe victimă o singură dată, cu piciorul, în partea dreaptă a capului, doborând-o la pământ. Fiind reaudiat, bărbatul a revenit asupra celor declarate şi a spus că este posibil să-i fi aplicat mai multe lovituri victimei, inclusiv să o fi izbit cu capul de beton, dar nu-şi aminteşte în totalitate modul cum a lovit-o, posibil din cauza faptului că era în stare de ebrietate.

Potrivit medicilor legiști, moartea victimei „a fost violentă, cauzată de hemoragia meningo-cerebrală, urmarea unui traumatism cranio-cerebral cu fractură craniană”.

Membrii familiei victimei, respectiv soţia, fiicele şi sora, s-au constituit parte civilă în procesul penal, urmând să precizeze în faţa instanţei de judecată cuantumul daunelor materiale şi morale pe care le solicită.

Agresorul are 39 de ani și are antecedente penale. În trecut a fost condamnat la 1 an de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere și este cercetat pentru săvărşirea, din nou, a infracţiunii de distrugere, prin incendiere, „aspecte ce relevă periculozitatea inculpatului, care manifestă în societate un comportament violent”, au reținut anchetatorii.

