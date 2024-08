Turul 2 al Cupei României începe miercuri

Au fost stabilite meciurile din Turul 2 al Cupei României, sezonul 2024-2025. FRF a introdus în această fază opt echipe care vor juca în noua ediție a Ligii 2. Împerecherea s-a produs pe baza criteriului geografic, iar partidele se vor desfășura, la mijlocul săptămânii, miercuri și joi, 7 și 8 august, de la ora 17:30. Cele 34 de jocuri au loc într-o singură manșă, eliminatorie. Două echipe din Gorj sunt prezente în această fază a competiției: Viitorul Târgu Jiu și Gilortul Târgu Cărbunești.

Program meciuri Turul 2 Cupa României, ediția 2024-2025:

ACS Şomuz Fălticeni – CSM Bucovina Rădăuţi

CSM Paşcani – AS FC Rapid Brodoc

CS Voinţa Cudalbi – CS Sporting Lieşti

CS Aerostar Bacău – ACS FC Bacău

AFC Odorheiu Secuiesc – CSM Focşani

CSM Râmnicu Sărat – AFC Metalul Buzău

CS Viitorul Ianca – AFC Dacia Unirea Brăila

ACS Kids Tâmpa Braşov – ACS Olimpic Cetate Râşnov

ASC Olimpic Zărneşti – AFC Câmpulung Muscel

ACS Aro Muscelul Câmpulung Muscel – AS FC Pucioasa

CSO Plopeni – CS Blejoi

CSL Ştefăneştii de Jos – CS Tunari

CS Dinamo Bucureşti – CS Afumaţi

SC Popeşti Leordeni – AFC Progresul Spartac

ACS Recolta Gheorghe Doja – AS FC Agricola Borcea

SCM Dunărea Giurgiu – CSM Cetatea Turnu Măgurele

CSM Olimpia Satu Mare – SCM Zalău

CS Minaur Baia Mare – CSM Sighetu Marmaţiei

CS Gloria Bistriţa Năsăud – FC Unirea Dej

ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – CS Sănătatea Servicii Publice

ACSC Crişul Sântandrei – FC Bihor Oradea

ACS ACB – CS Gloria Lunca Teuz Cermei

ACS Progresul Pecica – SSU Politehnica Timișoara

CSC Peciu Nou – CSC Dumbrăviţa

AFC Voinţa Lupac – CSC Ghiroda şi Giarmata Vii

CSM Avântul Reghin – CS Unirea Ungheni

CS Metalurgistul Cugir – CS Universitar din Alba Iulia

CSM Unirea Alba Iulia – CSM Deva

CSM Jiul Petroşani – ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu

CS Gilortul Târgu Cărbuneşti – SCM Râmnicu Vâlcea

ACS Lupii Profa – ACS Viitorul Dăeşti

CSO Petrolul Potcoava – ACSO Filiaşi

ACS Vediţa Coloneşti – CSM Alexandria

CS Gloria Băneasa – AFC Dunărea Călăraşi

Echipele notate primele vor fi gazde, în urma clasării pe o poziție inferioară față de adversar în sezonul precedent.

Gloria Băneasa – AFC Dunărea Călăraşi se joacă joi, 8 august, de la ora 17:30, spre deosebire de restul meciurilor, care au loc miercuri, 7 august, de la ora 17:30.

Program Cupa României, Faza Națională, sezon 2024-2025:

Turul 1: 31 iulie 2024

Turul 2: 7 august 2024

Turul 3: 14 august 2024

Play-off: 28 august 2024

Faza grupelor, etapa 1: 30 octombrie 2024

Faza grupelor, etapa 2: 4 decembrie 2024

Faza grupelor, etapa 3: 18 decembrie 2024

Sferturi de finală: 2 aprilie 2025

Semifinale: 23 aprilie 2025

Finala: 14 mai 2025

Cătălin Pasăre