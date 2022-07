Turneul Stradivarius, la Târgu-Jiu și Hobița de anul viitor!

Satul în care s-a născut și a copilărit Constantin Brâncuși are toate șansele să fie inclus de anul viitor pe lista localităților în care va fi organizat Turneul Stradivarius, turneu ajuns anul acesta la a XV-a ediție. În ultimii ani turneul a ajuns la Târgu-Jiu prin implicarea în special a fostului viceprimar Adrian Tudor și a Asociației pentru Democrație, Educație și Respec, condusă de Ștefan Ghimiș, autoritățile locale organizând alte concerte în oraș în perioada verii. Sâmbătă seara violoncelistul Alexandru Tomescu, cel care încântă publicul an de an cu vioara Stradivarius Elder Voicu, a ajuns la Hobița și, după cum a mărturisit, a fost pentru prima dată când a călcat pe urmele lui Brâncuși acasă la marele maestru.

Artistul a rămas încântat de acest loc și promite că revine și anul viitor, nu doar la Târgu-Jiu, ci și la Hobița, localitatea având șanse să fie inclusă pe lista celor în care este organizat turneul Stradivarius din fiecare vară. „La Târgu-Jiu sunt pentru a șasea oară în acest loc magic. Acest loc nu se compară cu nimic altceva. Aici e deja creat și un public care cunoaște deja acest fenomen al turismului cultural. M-am bucurat să văd așa o reacție aici din partea publicului. La Hobița e pentru prima dată, spre rușinea mea, când am văzut și eu această casă atât de specială, care are legături strânse cu familia lui Constantin Brâncuși, e un loc foarte intim, în care simți că intri în sufletul lui și simți că înțelegi de unde a pornit totul și întâlnești multe simboluri care apoi au fost metamorfozate în aceste opere nemuritoare. Am fost primiți cu brațele deschise în decorul mirific de acolo și sunt sigur că nu e pentru ultima dată când am fost acolo. Vom reveni în anii următori și vom dezvolta noi și noi proiecte pentru că aici, în Gorj, se întâmplă foarte multe lucruri din punct de vedere cultural”, a precizat Alexandru Tomescu.

Pe scenă el l-a avut alături pe tânărul chitarist Dragoș Ilie, cel care e plecat în America pentru studii aprofundate în domeniul muzical, Ilie a menționat și el că nu mai fusese până acum la Târgu-Jiu sau Hobița, locurile natale ale lui Brâncuși surprinzându-l plăcut. „E prima dată când cânt aici și e prima dată când sunt aici la Brâncuși. Publicul a fost minunat, foarte cald. Noi am fost reci din cauza vremii, a vântului, dar publicul a fost extrem de receptiv și m-am bucurat foarte mult că am ajuns aici”, a spus artistul. Cei care i-au ascultat pe cei doi au fost și ei extrem de încântați, primul pe lista spectatorilor fericiți că au ajuns în Parcul Coloanei fiind principele Nicolae, care a venit pentru prima dată la Târgu-Jiu. În cursul zilei el și-a lansat o carte autobiografică, a stat de vorbă cu cei interesați despre viața sa, dar a mers și în vizită la Tismana și Runcu, locuri ce au o puternică legătură cu Casa Regală a României. „Concertul a fost absolut minunat și se pare că Dumnezeu a fost cu noi, n-a plouat, a fost o seară foarte frumoasă. Muzica a vorbit suficient ca să ne bucurăm de această seară deosebită”, a menționat principele la finalul concertului. La sosirea în parc el și-a condus singur mașina cu care a venit, la fel cum făcea și bunicul său, Regele Mihai, pe vremuri. Aici a fost primit de fostul viceprimar Adrian Tudor, fiind invitat inclusiv pe scenă pentru a adresa câteva cuvinte celor aproape 1000 de oameni care au participat la concert. Organizatorul – Ștefan Ghimiș, a menționat că în mulțime s-au aflat turiști inclusiv din București sau Craiova, dar și din Pitești, oamenii bucurându-se că pot participa la un astfel de eveniment deosebit la care accesul e gratuit. „Avem un număr de 900 de scaune aduse și toate au fost pline, iar pe margine au fost destul de mulți oameni în pivioare. Este un spectacol care atrage atât spectatori din Târgu-Jiu, dar avem spectatori din mai multe zone ale țării, din București, din Alba Iulia, au venit din mai multe orașe, avem foarte mulți turiști efectiv să asiste. Există interes pentru că e un eveniment deosebit”, a menționat Ghimiș. Iar în ceea ce-I privește pe spectatori aceștia au regretat doar că spre sfârșitul spectacolului s-a făcut foarte răcoare și unii chiar au trebuit să plece acasă. „Este ceva cum rar poți să întâlnești. Să asiști gratis la un concert de-al domnului Tomescu e o imensă bucurie. Mi-aș dori să fie și Craiova prinsă la un moment dat pe lista orașelor unde concertează, dar uite că Târgu-Jiul e în situația de a-l găzdui aproape în fiecare an, ceea ce e foarte bine. Am o prietenă care e de aici din oraș și mi-a spus că a venit la toate cele șase ediții în care turneul a avut loc și la Târgu-Jiu. E un loc mirific aici la Coloană, iar muzica e deosebită”, a menționat un craiovean prezent în public.

Gelu Ionescu