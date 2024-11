Turneu de succes pentru baschetbaliștii U14

Trei victorii din trei meciuri au obținut baschetbaliștii Under 14 de la CSM Târgu Jiu la Pitești. Echipa condusă de Toma Popescu și-a adjudecat Turneul 1 din Grupa 8. Gorjenii au trecut de Îngerii Băniei Craiova ( 77-26), Champions Craiova (69-24) și Mega Ball Pitești (71-65), ultima gazdă a întrecerii. Tinerii baschetbaliști i-au dedicat cele trei victorii directorului Robert Bălăeț, care își serbează, luni, ziua de naștere. Antrenorul Toma Popescu a apreciat implicarea elevilor săi, care au depășit adversitatea tribunei și au revenit spectaculos în partida finală din județul Argeș. ,,Am câștigat și cel de-al treilea meci, cel cu echipa gazdă de la Pitești. Un meci cât un campionat, în care am suferit în primele 28 de minute, fiind conduși tot timpul, chiar și la 15 puncte. Presiunea meciului și a tribunei și-a făcut simțită prezență din plin. În ultimul sfert, băieții au avut o revenire incredibilă, reușind să înscrie și în același timp să facă o apărare care nu le-a oferit nicio șansă adversarilor. Am câștigat turneul cu trei din trei, dovedind încă o dată determinare, ambiție și, cel mai important, spirit de echipă. Felicitări băieților, mulțumim CSM Târgu Jiu, mulțumim părinților care au fost întotdeauna lângă echipă. Dedicăm aceste victorii domnului director Robert Bălăeț, la ceas aniversar, și îi transmitem ,,La mulți ani!”, a declarat antrenorul Toma Popescu.

CSM TÂRGU JIU: Tudor Crîngulescu, David Marin, Radu Pescaru, Damian Covrig, Darius Deaconescu, Alexandru Folcuți, Luca Chelan, Flavius Lupulescu, Horia Sgondea, Andrei Popescu, Boris Făiniș, Răzvan Ion.

Cătălin Pasăre