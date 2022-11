Troupe, apel către fani: Sper ca sala să fie plină și să-i putem răsplăti

CSM Târgu Jiu revine în Sala Sporturilor în această rundă, când va da piept cu baschetbaliștii de la FC Argeș. Formația gazdă speră să se bazeze și pe un aport consistent al fanilor, mai ales că nu a reușit până acum să câștige vreun meci în campionat. Liderul echipei, Porter Troupe, le cere gorjenilor mai multă consistență în exprimare și a făcut un apel la suporteri să susțină echipa. Pentru american, meciul este unul special, având în vedere că a jucat și pentru formația piteșteană. ,,Este o oportunitate să demonstrăm că ne-am îmbunătățit unele aspecte ale jocului și încă un prilej să le dăm ceva înapoi fanilor, pentru că au fost extraordinari și ne-au susținut. Venim după eșecul de la Cluj, unde 25 de minute am prestat un baschet destul de bun, dar nu a fost suficient. Trebuie să muncim în continuare, să ne îmbunătățim jocul și să ne ridicăm la un alt nivel. Cu siguranță ei sunt favoriți, dar asta nu contează pentru noi. Trebuie să intrăm pe parchet și să luptăm. Pentru a obține succesul, este nevoie de spirit de echipă. Nu avem un sezon bun, nu suntem unde ne dorim și, de aceea, trebuie să deblocăm această situație cu o victorie. E întotdeauna plăcut să evoluezi împotriva fostelor tale echipe. Cunosc foarte bine trupa din Pitești, managementul și antrenorul. Însă, în momentul în care intri pe teren, aceste lucruri se uită și este importantă doar echipa la care evoluez acum. Sperăm să fie un public cât mai numeros și gălăgios. Este important pentru că ne luăm energia de la fani. A fost o perioadă dificilă, cu multe deplasări. Sperăm ca sâmbătă să fie o sală plină și, la final, să-i putem răsplăti cu o victorie”, a declarat Troupe. Tânărul gorjean Octavian Ilie este optimist și crede că a venit timpul pentru primul succes. După o perioadă în care accidentările nu i-au permis să fie la potențial maxim, Ilie se simte mult mai bine. ,,Nu a fost începutul pe care ni-l doream, dar eu am încredere în echipă și, după cum îi știu pe băieți, sunt sigur că o să rezolvăm situația și o să ajungem pe locul unde ne dorim. Toate meciurile sunt dificile în acest sezon, dar eu sunt sigur că în acest weekend o să obținem victoria mult așteptată de către club și suporteri. Am avut o perioada puțin mai dificilă, cu câteva accidentări ușoare, dar acum sunt pregătit să dau totul. Vreau să-mi fac treaba cât mai bine, să primesc minutele pe care le merit și să ajut echipa cât mai mult. Dacă o să pot prinde cât mai multe minute, cu atât mai bine. Dacă echipa este fericită, și eu sunt fericit”, a spus Ilie. Directorul sportiv al clubului, Claudiu Alionescu, a revenit după o intervenție chirurgicală. Oficialul gorjean anticipează un duel al orgoliilor, mai ales că și argeșenii vin după o înfrângere dureroasă. ,,Din fericire, sunt bine. Nu sunt 100% refăcut. Urmează o perioadă de readaptare. A fost o perioadă dificilă din punct de vedere psihic, dar am trecut cu bine peste ea. Sper ca lucrurile să se așeze și din punct de vedere profesional. Sâmbătă, întâlnim o echipă rănită, care în ultima etapă a pierdut acasă cu Ploieștiul și va veni aici să-și vândă scump pielea. Staff-ul de la Pitești așteaptă o reacție a jucătorilor la Târgu-Jiu, astfel că vor veni foarte motivați să demonstreze că a fost un accident ceea ce s-a întâmplat în ultima rundă. Noi ne-am pregătit destul de bine în această perioadă, am reglat unele aspecte, am adăugat un jucător și cred că asta ne va permite să fim combativi. Sper să ne bucurăm de prima victorie a sezonului. Trebuie să ne ridicăm nivelul de joc. Este un meci important, cu o echipă bună a campionatului. Va fi un meci intens, disputat”, a adăugat Alionescu. Camil Berculescu este incert pentru acest meci. Confruntarea are loc sâmbătă, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre