Triumful culturii la Festivalul Internațional de Literatură „Adnan KARAJOLI” de la Salonic, Grecia, 2024

În memoria scriitorului Sirian Adnan Karajoli și pentru întărirea relațiilor culturale și de prietenie între România și Republica Elenă, la Salonic, Grecia, s-a desfășurat Festivalul Internațional de Literatură ADNAN KARAJOLI, Ediția I, cel mai mare proiect literar al anului 2024, organizat de fiul său, scriitorul John KARAJOLI.

Participanții la acest eveniment literar și-au dat mâna pentru a înfăptui acest semnificativ proiect literar de a promova de pe toate continentele nume importante din literatura actuală!

Această ediție a festivalului a avut șase secțiuni:

– Secțiunea A, Poezie

– Secțiunea B, Proză

– Secțiunea C, Eseu

– Secțiunea D, Pamflet, Haiku, Epigramă

– Secțiunea E, Teatru, Foileton, Reportaj

– Secțiunea F, Pictură, desen

Concurenții au avut dreptul de a participa la mai multe secțiuni! Materialele pentru fiecare secțiune s-au trimis în perioada 1 iunie – 30 august 2024, iar persoana de contact pentru România a fost poetul brăilean Trandafir Sîmpetru, președinte World Poets Association (Asociația Poeților Mondiali).

La acest eveniment desfășurat sub egida Asociației Poeților Mondiali au participat scriitori din Grecia, Turcia, Albania, România, Republica Moldova, Siria, etc, iar festivitatea de premiere a avut loc în Grecia în perioada 3-6 octombrie 2024, unde au fost decernate peste 150 de premii, ca recunoaștere a excelenței în literatură și a contribuțiilor remarcabile ale participanților.

Rezultatele Festivalului Internațional de Literatură „Adnan Karajoli

Juriul internațional a acordat următoarele premii la secțiunea Literatură:

– Premiul Βραβείο Diogenes lui Aytekin Karapaca

– Premiul Sappfous lui Laerțiu Anila Qirjazi Mihali

– Premiul Eskil lui Ligor Shity

– Premiul Ahile lui Mihai Bărbulescu

– Premiul Dioskouridis lui Tatsiou Janaq Jano

– Premiul Ploutarchos lui Elisabeta Isufi

– Premiul Βραβείο Libanios lui Florentina Cuteanu

– Premiul Icrates lui Gabriel Constantin

– Premiul Βραβεί Heliodor lui Veronica Simionica Hasnaș

– Premiul Lucianos din Samosata lui Coman Eugenia

– Premiul Dionysos al lui Alicarnassos lui Cristina Serghiescu

– Premiul Sofocle lui Ecaterina Rolea

– Premiul Aisopos lui Aferdita Selenica

– Premiul pentru pace lui Elmira Rama

– Premiul pentru voce literară lui Ecaterina Ostaficiuc

– Premiul Uniunea Poeților Mondiali lui Iulia-Florentina Paciurea

– Premiul Șerban Βραβείο lui Marcela Dorina

– Premiul Aristotel lui Longus Petru Ungar

– Premiul Revista Grai Românesc lui Karassavidou Eleni

– Premiul Βραβεί Luceafărul lui Fotiadou Konstantino

– Premiul Βραβεί Kibatec Romania lui Tsigris Ioannis

– Premiul Arhiva Literară lui Angelakoudi Rania

– Premiul pentru arhiva literară lui Santa Maria

– Premiul bibliotecii Liric lui Dr. Ntovas Miltiadis International

– Premiul Academiei de Literatură Mondială lui Zaikidis Konstantin

– Premiul Junimea lui Glinou Maria literară

– Premiul Uniunii Poeților Mondiali lui Karassavidou Eleni

– Premiul Βραβεί Daci lui Foufa Xrisoula

Toți autorii participanții au primit „Antologia festivalului” cu toate poeziile participante la concurs și diplome de participare, iar premiaților li s-au acordat, diplome, medalii, plachete și trofee.

Printre participanți a fost și gorjeanca Florentina Cuteanu, membră și a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu”, care a primit premiul „Bpaɓeio Libanios” la secțiunea Poezie. Cu acest prilej, poeta Florentina Cuteanu aduce mulțumiri alese juriului internațional pentru premiul obținut dar și poetului Trandafir Sîmpetru, președinte World Poets Association, pentru editarea Antologiei Internaționale de Literatură, fiind cel care a dus greutatea acestui grandios eveniment cultural!

„Atmosfera festivalului a fost una de celebrare autentică a artei scrisului, fiecare participant simțind că face parte dintr-o comunitate globală a poeziei. Salonic, acest oraș încărcat de istorie și cultură, s-a transformat pentru câteva zile într-un veritabil epicentru al creației literare internaționale, lăsând o amprentă de neuitat în inimile tuturor celor prezenți. Acest festival nu a fost doar o ocazie de a aduce împreună scriitori din întreaga lume, ci și un prilej de a reafirma importanța literaturii în lumea de azi, într-o perioadă în care valorile culturale sunt mai necesare ca oricând”, a spus poeta Florentina Cuteanu. Tot dumneaei a făcut precizarea că: „Scriitorul Jojn Karajoli a studiat medicina în România și are afinitate pentru poporul român. Ne-am înțeles cu dumnealui într-o curată limbă română”.

„Festivalul Internațional de Literatură „Adnan Karajoli” de la Salonic, Grecia, s-a încheiat cu un succes răsunător! Acest prestigios eveniment literar a reunit poeți și scriitori de renume din mai multe colțuri ale lumii, care au venit să împărtășească creațiile lor într-o atmosferă de comuniune culturală și intelectuală. România a fost reprezentată cu mândrie de un grup de scriitori talentați, care au demonstrat că țara noastră continuă să fie un bastion al valorilor literare de înaltă clasă. Prin versuri originale, pline de profunzime și sensibilitate, aceștia au reușit să impresioneze audiența internațională și să își consolideze poziția pe scena literară mondială. Toți acești creatori au adus un omagiu limbii și culturii lor, dar și literaturii universale, oferind o varietate de stiluri și teme, de la liric la epic, de la modern la tradițional”, a scris domnul Trandafir Sîmpetru, președinte al Asociației Poeților Mondiali, pe o pagină de socializare.

Cu acest prilej, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu” aduce sincere mulțumiri poetei Florentina Cuteanu și felicitări alese domnului Președinte Trandafir Sîmpetru și celorlalți organizatori ai festivalului pentru reușita acestui prestigios eveniment literar!

Col. (rtr.) Gigi Bușe, secretar executiv al ANCERM Gorj, membru UZPR Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți