Tricolorii nu merg la plimbare în Andorra: ,,Va trebui să muncim în fiecare moment al jocului”

Naționala de fotbal a României îşi începe, sâmbătă, drumul spre Euro 2024. Preliminariile din Grupa 1 debutează cu o deplasare în Andorra. Partida se joacă sâmbătă, 25 martie, de la ora ora 21.45. La trei zile distanță, de la aceeași oră, pe Arena Națională vine Belarus. Primele două clasate din fiecare grupă se califică direct pentru turneul din Germania. Ultimele trei locuri vor fi decise în martie 2024, în urma play-off-ului Ligii Naţiunilor. Antrenorul Edward Iordănescu se gândește doar la prima partidă din preliminarii. Selecționerul a vorbit despre problemele de lot pe care le are, inclusiv despre jucătorii care nu au prins suficiente minute la echipele de club. „Nu putem să vorbim de un start al campaniei cu 6 puncte, ci de un start cu 3 puncte în Andorra. După care să venim la Bucureşti să pregătim foarte bine jocul cu Belarus. Pentru că fără 3 puncte în Andorra nu mai putem obţine 6 puncte. Aşa că focusul trebuie să fie total pentru primul joc. Lumea încă se gândeşte că în Andorra vom avea un joc total la îndemâna noastră, dar nu va fi aşa. Va trebui să muncim în fiecare moment al jocului. Am convingerea că suporterii noştri vor fi alături de noi şi în Andorra, aşa cum au fost pe toate stadioanele Europei. Dacă vom aduce trei puncte din Andorra, Arena Naţională va fi plină cu Belarus, un meci capital în economia finală a clasamentului.

Sunt mulţumit de lot, am încredere în jucători, în valoarea şi potenţialul lor. Sigur, total mulţumit un selecţioner nu va fi niciodată. Ne lipsesc anumiţi jucători. Mă gândesc în mod special la cei cu probleme speciale: adică la Chiricheş, la Ianis Hagi, la Valentin Mihăilă, la Nicuşor Bancu, dar mă gândesc şi la jucătorii care traversează anumite probleme la club, iar exemplul este Denis Drăguş. Pe el îl consideram un jucător câştigat pentru echipa naţională. Dar are doar 10 minute în ultimele patru jocuri, o lună şi ceva.

Deci sunt jucători care ne lipsesc, dar această campanie trebuie să fie una de calificare şi nu una de scuze. Nu este o problemă că nu avem jucători cu experienţă.

Avem suficienţi în jurul cărora putem să strângem acest grup şi mă gândesc la Nicolae Stanciu, la Răzvan Marin, la Andrei Burcă şi la alte nume. Pentru mine provocarea mea cea mai mare este să fac jucătorii să creadă în ei aşa cum eu cred în ei. Dacă vor crede atunci vom avea tot ce ne trebuie ca să obţinem calificarea“, a precizat Iordănescu.

Lotul României pentru meciurile cu Andorra și Belarus

PORTARI: Florin Niță (Pardubice | Cehia, 19/0), Ionuț Radu (Auxerre | Franța, 2/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 10/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 20/2), Adrian Rus (Pisa | Italia, 17/1), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 24/2), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 3/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 15/0), Marius Ștefănescu (Sepsi, 2/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 2/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (FCSB, 9/0), Alexandru Cicâldau (Ittihad Kalba | EAU, 28/4), Marius Marin (Pisa | Italia, 8/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 9/0), Darius Olaru (FCSB, 9/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 44/2), Adrian Șut (FCSB, 0/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 56/11), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 5/1), Alexandru Dobre (Famalicão | Portugalia, 0/0), Dennis Man (Parma | Italia, 16/5), Octavian Popescu (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: Florin Tănase (Al Jazira | EAU, 15/2), Denis Alibec (Farul Constanța, 27/2), Louis Munteanu (Farul | România, 0/0).

Elveţia, Israel, Kosovo sunt celelalte formații din grupă.

