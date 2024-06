Tricolorii, încrezători înainte de Belgia: ,,Ne-am câștigat acest drept”

România – Belgia, al doilea meci al „tricolorilor” de la EURO 2024, se joacă sâmbătă, 22 iunie, de la ora 22:00. Partida din etapa a doua a Grupei E va avea loc la Koln. Băieții lui Edward Iordănescu sunt pe primul loc în grupă după succesul istoric cu Ucraina, 3-0, în timp ce Belgia, marea favorită a grupei, ocupă poziția a treia după eșecul surprinzător cu Slovacia, 0-1. Înaintea plecării la Koln, jucătorii echipei naționale au efectuat ultimul antrenament la Wuzburg. Selecționerul Edward Iordănescu a îndemnat din nou la calm și echilibru.

,,Am avut nevoie de mult mai mult decât am arătat în preliminarii ca să învingem Ucraina. Și am reușit asta. Acum, avem nevoie de mult mai mult decât am arătat cu Ucraina pentru a lupta în meciul cu Belgia și a obține ceea ce ne dorim. Așadar, e nevoie de calm și echilibru. Trebuie să fim ponderați ca să putem rămâne conectați și inteligenți, cu o luciditate realistă care să ne protejeze resursele de orice fel înaintea acestui al doilea meci din grupă. Fac acest apel și pentru că venim după un adevărat carusel de emoții în receptare trăit doar la extreme. De la starea dinaintea preliminariilor, la euforia calificării din postura de echipă neînvinsă și câștigătoare de grupă. Apoi, la reacțiile diametral opuse de după amicalele dinaintea turneului final. Acum, după 3-0 cu Ucraina, riscăm să ne fixăm în altă extremă. Și nu cred că drumul cel bun e unul al extremelor. Niciodată și nicăieri! Tot ce am obținut împreună până acum s-a făcut plecând de la realism. Am fost realiști cu limitele noastre, ni le-am asumat curajos ca să ni le putem depăși. Și am făcut-o! O dată în calificări, încă o dată cu Ucraina. E un apel personal: acum, trebuie să fim iarăși realiști. Ca să le depășim din nou, în fața unui adversar extrem de valoros și rănit după 0-1 cu Slovacia. Și am convingerea că le vom depăși iar! Prin echilibru, prin disciplina muncii și sacrificiul care ne caracterizează, prin spiritul de luptă neîncetată pentru fiecare bucată de teren, din prima secundă și până la capăt!”, a transmis selecționerul. Adrian Rus și Florinel Coman au declarat că rezultatul cu Ucraina și susținerea numeroșilor fani le-au dat aripi fotbaliștilor români.

,,Avem o încredere foarte mare acum, ne bucurăm că am câştigat primul meci. Ăsta a fost şi scopul, să începem foarte bine. A fost un moment incredibil, am visat aşa ceva, ne bucurăm pentru toţi suporterii şi sper ca în continuare să îi facem fericiţi. Dacă îmi spunea cineva înainte că batem cu 3-0, credeam. Eu încredere am avut mereu. Nu ne e frică de nimeni şi ne putem duela cu orice adversar. Pot spune că a fost o surpriză să câştige Slovacia în faţa Belgiei, dar fotbalul este imprevizibil. Slovacii au făcut un meci foarte bun, s-au apărat foarte bine. Sper ca şi noi să facem un joc bun (n.r. – împotriva Belgiei), să ne apărăm foarte bine, să fim organizaţi şi agresivi, pentru că, de ce nu, şi noi putem să îi învingem“, a declarat Rus. ,,Belgia e o echipă foarte puternică. Am făcut o analiză scurtă, am văzut ce jucători de calitate are. Dar pentru noi, unitatea e foarte importantă. Avem jucători care pot decide meciul cu o execuție, dar se pot și sacrifica și alerga 90 de minute. Important nu e cine marchează, ci ca România să facă o figură frumoasă și să iasă din grupe. Ne-am câștigat dreptul de a crede în noi”, a spus Florinel Coman, titular în partida cu Ucraina. În ultimul meci din grupă, România va întâlni Slovacia, pe 26 iunie, de la ora 19:00.

Cătălin Pasăre