Trică, în cârje! Ce a păţit tehnicianul Viitorului!

Antrenorul Viitorului, Eugen Trică, a suferit o accidentare gravă la un antrenament al trupei gorjene. Principalul formaţei patronate de Nicolae Sarcină a luat loc la Tribuna a II-a la ultimul meci disputat pe Stadionul Municipal. Viitorul a fost învinsă acasă de FC Braşov (1-2) după ce amfitrionii au evoluat cu un om mai puţin preţ de o repriză. Denis Brânzan deschisese scorul pentru gorjeni în minutul 34, dar Ivan Fustar a egalat rapid (`38). Lituanianul Sveikauskas a văzut roşu direct la următoarea fază, iar în cele din urmă stegarii s-au impus pe final de meci. A marcat acelaşi Fustar (`85). Secundul Ovidiu Dănănae a fost mâhnit că nu i-a putut alina suferinţa lui Trică printr-un succes. Antrenorul Viitorului a suferit, se pare, o ruptură de tendon, iar, potrivit unor surse, accidentarea s-ar fi petrecut după şedinţa de pregătire, în timpul unui meci de tenis de picior. Trică are piciorul stâng imobilizat şi va trebui să se deplaseze în cârje o perioadă. ,,Din păcate, Eugen trece prin momente dificile, dar el este un învingător, un leu, este puternic și se va recupara repede. A suferit o accidentare foarte urâtă. Ne-a lipsit Eugen, dar am colaborat și înainte de meci și telefonic pe toată durata celor 90 minute. Îmi pare rău că nu am câștigat pentru el, în primul rând. Am avut un parcus bun până acum, dar azi (n.r. – vineri) am pierdut, deși am controlat jocul, din punctul meu de vedere. Am avut 1-0, dar apoi am primit gol pe o greșeală personală, iar jocul s-a rupt la acea eliminare, pe o altă greșeală, fiindcă acel cartonaș roșu s-a acordat prea ușor. Sunt convins că dacă se juca 11 la 11 câștigam acest meci. Sperăm să nu mai facem aceste greșeli și să câștigăm ultimele două meciuri, cu Astra și Ripensia. Obiectivul nostru este să dezvoltăm o mentalitate de învingători”, a declarat secundul Ovidiu Dănănae. Viitorul Târgu Jiu ocupă locul 3 în play-out-ul Ligii 2, Grupa B, cu 31 de puncte. În ultimele două etape rămase, trupa alb-albastră merge la Astra Giurgiu și joacă acasă cu Ripensia Timișoara.

Cătălin Pasăre