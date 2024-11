Trezirea! Handbalistele au pierdut cu Brașov și trec printr-o criză de rezultate

CSM Târgu Jiu a suferit a șaptea înfrângere consecutivă în Liga Florilor și trece prin cel mai delicat moment de la înființarea echipei de handbal. Cel puțin asta au susținut Liviu Andrieș și Ana Ciolan, veniți la conferința de presă după eșecul cu Corona Brașov: 27-35 (12-16). E clar că începutul tare de campionat a zdruncinat încrederea gorjencelor, care au evoluat foarte slab în ultimele două confruntări. Din păcate, partida din etapa a opta a fost dominată copios de vizitatoare, care au arătat că nu s-au ,,cocoțat” degeaba în fruntea clasamentului. Ratări multe, pase greșite și o lipsă de determinare au fost ingredientele care au condamnat-o pe CSM Târgu Jiu la un nou insucces. Pivotul Ana Ciolan și-a găsit cu greu cuvintele la conferința de presă. ,,Au fost peste noi la toate capitolele. Mi-e greu să explic de ce echipa noastră a ajuns să presteze un astfel de joc. De când joc eu aici, da, e cel mai slab meci. Au fost, cu siguranță, înfrângeri mult mai usturătoare ca și scor, dar nu la fel de dureroase, cel puțin pentru mine, ca atitudine și ca tot ce s-a întâmplat astăzi. Nu știu să vă spun cât de facile sunt următoarele două meciuri (n.r. cu Iași și Slatina). După jocul prestat de noi astăzi, nu mai putem spune, cred, despre niciun joc că este facil. Cu siguranță, trebuie să trecem cât mai repede peste această înfrângere, să ne antrenăm și să ne pregătim pentru jocurile ce urmează. O să fie din ce în ce mai greu pentru că, așa cum știți, avem câteva înfrângeri consecutive și cred că pentru fiecare sportiv e un moment foarte dificil atunci când te antrenezi, dar totuși nu primești nimic la schimb, și aici mă refer la puncte. Atmosfera este una tensionată, tristă. Cu siguranță, eu una, personal, nu mă așteptam la un asemenea rezultat. Cred că de la cel mai mic până la cel mai mare suntem vinovați cu toții pentru tot ce s-a întâmplat astăzi. Vreau să le mulțumesc fanilor din tot sufletul pentru susținerea pe care ne-au arătat-o”, a declarat pivotul gazdelor. Gilda Simao a marcat 10 goluri, însă portărița Coronei, Bianca Curmenț, a terminat cu 14 parade.

,,Cred că e cel mai slab meci al nostru. Am avut 16 greșeli de prindere-pasare, efectiv le-am dat pase adversarilor. Portarul lor a avut 13 intervenții din situație unu la unu. Cred că nu din punct de vedere tehnico-tactic a fost cel mai slab meci. E vorba de atitudinea care am avut-o astăzi. Cred că astăzi am avut o atitudine de echipă pierzătoare, niciodată nu le-am văzut, de când sunt împreună cu fetele astea, în starea pe care au avut-o astăzi. Nu am înțeles de ce, pentru că veneam după două săptămâni de pregătire, era o atmosferă ok. Ştiam că va fi un meci destul de greu, dar am întâlnit Rapid, CSM București, Vâlcea, și cred că atitudinea pe care am avut-o la meciurile respective este net superioară, față de ce am arătat astăzi. Vinovații suntem noi, toți cei care facem parte din această echipă, începând de la banca tehnică, împreună cu echipa, nu trebuie să dăm nominal pe X, Y sau Z, toată lumea are vină. Toți suntem în aceeași barcă și toți trebuie să ne asumăm această evoluție și această prestație pe am avut-o, dezamăgitoare. Suntem la a șaptea înfrângere consecutivă și acest lucru doare, rănește, nu-ți dă încredere, există frustrări acumulate.

Din punctul de vedere al echipei, din punct de vedere al experienței pe care o avem în comparație cu următoarele două adversare, suntem peste ele, dar, ținând cont de ceea ce am prestat astăzi, trebuie să avem foarte mare grijă. Trebuie să ne motivăm foarte mult și trebuie să fim foarte atenți, pentru că cele două jocuri nu sunt atât de facile precum par, ținând cont de parcursul nostru de până acum. De când există această echipă de handbal în prima ligă, cred că este cel mai greu moment, pentru că niciodată nu s-a întâmplat să avem șapte înfrângeri legate, una după alta, și cred că acest lucru contează foarte, foarte mult în evoluția noastră”, a spus Liviu Andrieș. Meciul de la Iași se joacă pe 9 noiembrie.

CSM Târgu Jiu: Ljubica Nenezic (2 intervenții), Andreea Chetraru, Amandine Balzinc (5 intervenții) – Bianca Chiriță, Helena Gilda Simao 10g, Maria Gavrilă 2g, Yevheniia Levchenko, Fanta Keita, Ira Zinatullina 4g, Andreea Chiricuță 3g, Laura Moldovan 1g, Ana Maria Lopătaru, Florența Dumbrăvean 3g, Iuliia Andriichuck 2g, Marija Petrovic, Ana Ciolan 2g. Staff-ul tehnic: Liviu Andrieș (antrenor pricipal), Andrei Enache(antrenor secund), Gore Albici (antrenor cu portarii), Petre Tocaru (maseur), Marcel Dobre (fizioterapeut) și Dan Vasilică (preparator fizic).

Cătălin Pasăre