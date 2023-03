Trei la rând? Baschetbaliștii gorjeni vor să răpună Steaua

CSM Târgu Jiu are, sâmbătă, ultimul meci pe teren propriu din Grupa 11-18. Gorjenii primesc vizita Stelei, iar moralul este ridicat după două succese la rând. Tânărul Andrei Bărăgan vrea să-și ajute echipa să obțină încă o victorie. Jucătorul localnic crede că formația din Târgu-Jiu trebuie să practice același joc lipsit de egoism. ,,Avem un moral bun, suntem încrezători după cele două victorii. Jucăm din nou acasă și trebuie să evoluăm la fel ca în ultimele meciuri, ca o echipă, să plimbăm mingea. Trebuie să ne apărăm, să recuperăm mai mult decât ei și cred că avem șanse. Am mai multă încredere în mine, vreau să intru, să-mi ajut echipa așa cum pot, și să câștigăm. Ar fi foarte important pentru noi să terminăm pe locul 6 grupa și cred că este foarte posibil. Va fi foarte bine dacă vom continuă să jucăm cum am făcut-o în ultima perioadă”, a spus Bărăgan la conferința de presă. Antrenorul Kresimir Basic vrea revanșa după eșecul la limită din tur, 93-91. Croatul spune că elevii săi sunt încrezători și vor să repete evoluția din meciul cu Galați. ,,Este o partidă foarte importantă, dar așa cum am mai spus, orice meci este important pentru noi în această fază a competiției. Suntem motivați și încrezători și trebuie să facem o evaluare foarte bună a adversarului, pentru că în tur am pierdut împotriva lor. Trebuie să dăm tot ce e mai bun din noi ca să câștigăm acest meci. Trebuie să luăm jocurile pe rând, să practicăm același baschet ca în ultima perioadă și o să vedem unde ne va duce acest lucru. Este evident că este foarte important să obținem avantajul terenului propriu într-unul dintre tururile din play-out. Atunci când legi două victorii, este clar că și mentalul se schimbă. Jucătorii au înțeles importanța acestor meciuri și sperăm să rămână concentrați ca să putem câștiga și această partidă”, a spus Basic. Porter Troupe este singurul jucător indisponibil din lot. ,,Avem aceeași situație cu Porter, nu știm dacă poate să facă parte din lot, însă, ca de fiecare dată, trebuie să găsim soluții cu jucătorii pe care îi avem la dispoziție”, a adăugat antrenorul. Partida cu bucureștenii are loc sâmbătă, de la ora 18.30.

Cătălin Pasăre